Тривають перемовини з урядами Чилі та Іспанії на виготовлення ракетної техніки. Так дніпровські науковці виборюють право на розвиток вітчизняної космічної галузі. За 65 років існування КБ «Південне» були часи підйому і спаду. Сьогодні є ознаки прогресу — кажуть ракетобудівники. Про ювілей найвідомішого конструкторського бюро України - далі.
У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців
12 апреля 2019 18:58
Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.
Закриті черепно-мозкові травми та порізи. У міській лікарні Кам’янського нині троє правоохоронців, ще один — на амбулаторному лікуванні. Їх стан стабільний. А все після вчорашньої зміни, коли на поліцейських з ножем та молотком накинувся чоловік. В сусідній палаті ще двоє постраждалих — чоловік з дружиною. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Так само, як і зловмиснику. Правоохоронці поцілили в грудну клітину — куля пройшла наскрізь. З медзакладу під конвоєм зловмисника повезли обирати запобіжний захід. Чи зможуть притягнути чоловіка з психічним розладом до кримінальної відповідальності — вирішить суд.