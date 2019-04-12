



У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід. Закриті черепно-мозкові травми та порізи. У міській лікарні Кам’янського нині троє правоохоронців, ще один — на амбулаторному лікуванні. Їх стан стабільний. А все після вчорашньої зміни, коли на поліцейських з ножем та молотком накинувся чоловік. В сусідній палаті ще двоє постраждалих — чоловік з дружиною. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Так само, як і зловмиснику. Правоохоронці поцілили в грудну клітину — куля пройшла наскрізь. З медзакладу під конвоєм зловмисника повезли обирати запобіжний захід. Чи зможуть притягнути чоловіка з психічним розладом до кримінальної відповідальності — вирішить суд.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



