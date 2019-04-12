11 канал
12 апреля 2019 | 21:54

У Кам'янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців

12 апреля 2019 18:58

Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

19:07Металобрухтові війни
19:05Здати кров заради порятунку
19:03Щасливий день для сотні родин!
19:00В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра
20:45Змагання кращих з кращих!
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Чотири супутники зараз одночасно збирають у конструкторському бюро «Південне»

12 апреля 2019 18:42

Тривають перемовини з урядами Чилі та Іспанії на виготовлення ракетної техніки. Так дніпровські науковці виборюють право на розвиток вітчизняної космічної галузі. За 65 років існування КБ «Південне» були часи підйому і спаду. Сьогодні є ознаки прогресу — кажуть ракетобудівники. Про ювілей найвідомішого конструкторського бюро України - далі.

Ніби в операційній, у приміщенні зі статусом підвищеної чистоти, якому фахівці надали назву «сто тисяч», на наших очах збирають супутники «Січ-1» та «Січ-2». Дніпро не втрачає статус космічної столиці. Ще й надто, сьогодні немає такої технології у галузі освоєння космічного простору, яку б не знали наші фахівці. Проблеми не зупиняють розвиток КБ «Південне». Воно постійно знаходить нові замовлення, які надають кошти на розвиток науки. Конструкторське бюро стало прибутковим і сплатило державі за минулий рік 650 мільйонів гривень податків. Ювілейна цифра 65- то рахунок шість — п’ять на користь розвитку бюро та космічної галузі — жартують поважні гості, які приїхали відзначити велику дату. Екс-Президент України Леонід Кучма називає свою роботу у КБ «Південне» — кращими роками життя. КБ «Південне» та «Південний машинобудівний завод» дозволяють Україні бути на орбіті ведучих космічних держав та брати участь у створенні надійних систем освоєння космосу.

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