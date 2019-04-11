



Змагання кращих з кращих! У Дніпрі втретє стартувала всеукраїнська олімпіада з фінансів. У ній візьмуть участь сім десятків студентів з Києва, Одеси, Харкова та багатьох інших міст України. Про що мріють майбутні фінансисти та які завдання для них підготувало журі — дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Івану 21. На олімпіаду до Дніпра приїхав зі столиці. Фінанси — його найулюбленіша дисципліна. Впевнений, саме фінанси допоможуть йому почати власну справу в майбутньому. Сьогодні ж хлопцю доведеться змагатись з семи десятками суперників з різних куточків країни. Приміром, з Анастасією. Вона також з Києва, фінанси вивчає чотири роки. Вже третій рік поспіль змагання проводять у Придніпровській Державній академії будівництва та архітектури. На учасників чекають два десятки задач та сорок тестів. У журі кажуть, завдання — не виходять за межі стандартної програми вишів. Тож олімпіада — така собі перевірка знань студентів. На переможців чекають цінні призи — гаджети. Після настанови голови журі та водночас ректора закладу учасники розпочинають роботу. У бібліотеці вишу панує особлива тиша. Усі учасники максимально зосереджені, на те щоб продемонструвати свої знання у них — 3 години. Результати ж олімпіади дізнаються вже завтра.

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