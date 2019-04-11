11 канал
12 апреля 2019 | 21:54

У Кам'янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців

12 апреля 2019 18:58

Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

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19:00В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра
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Змагання кращих з кращих!

11 апреля 2019 20:45

У Дніпрі втретє стартувала всеукраїнська олімпіада з фінансів. У ній візьмуть участь сім десятків студентів з Києва, Одеси, Харкова та багатьох інших міст України.  Про що мріють майбутні фінансисти та які завдання для них підготувало журі — дивіться в сюжеті наших кореспондентів.

Івану 21. На олімпіаду до Дніпра приїхав зі столиці. Фінанси — його найулюбленіша дисципліна. Впевнений, саме фінанси допоможуть йому почати власну справу в майбутньому. Сьогодні ж хлопцю доведеться змагатись з семи десятками суперників з різних куточків країни. Приміром, з Анастасією. Вона також з Києва, фінанси вивчає чотири роки. Вже третій рік поспіль змагання проводять у Придніпровській Державній академії будівництва та архітектури. На учасників чекають два десятки задач та сорок тестів. У журі кажуть, завдання — не виходять за межі стандартної програми вишів. Тож олімпіада — така собі перевірка знань студентів. На переможців чекають цінні призи — гаджети. Після настанови голови журі та водночас ректора закладу учасники розпочинають роботу. У бібліотеці вишу панує особлива тиша. Усі учасники максимально зосереджені, на те щоб продемонструвати свої знання у них — 3 години. Результати ж олімпіади дізнаються вже завтра.

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