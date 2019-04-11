11 канал
12 апреля 2019 | 01:42

Стріляли у дитину Стріляли у дитину

11 апреля 2019 18:28

У селі Тарасівка Томаківського району затримали чоловіка, який поранив з пневматичної гвинтівки тринадцятирічного хлопця. Як пояснив підозрюваний, між ним та підлітком виник конфлікт. І він вирішив налякати хлопця та поцілив у нього зі зброї. Хлопець отримав вогнепальне поранення у скроню.

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18:30Родина військовослужбовця отримала ордер на нове житло
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18:51Стіни між країнами і людьми
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Верхи на благородному скакуні

11 апреля 2019 18:36

Свою майстерність демонструють сімдесят граційних і неймовірно сильних коней та юних наїзників. У дніпровській школі Олімпійського резерву із кінного спорту розпочався міський чемпіонат.  Приєдналися до нього навіть учасники із Запоріжжя. Вікове обмеження для вершників — від дванадцяти до двадцяти одного року. 

До виступу готуються вершниця Світлана і її велична Находка. Дівчина професійно займається кінним спортом вже три роки. Вона самостійно доглядає за своєю кобилою. Каже: коні — як люди. У кожного свій норов. А от Валерія у професійному спорті всього рік. Однак перший кінь у неї з’явився у трирічному віці. Тож дівчина чудово знає, як поводитись із цими величними тваринами. Її коня звати Дипломант, для близьких — просто Діма. Цьому красеню всього шість років, він молодий і дуже активний. Перед фінальним тренуванням Валерія налаштовує його на вдалий виступ. Конкурсний виступ займає в учасників кілька хвилин. У чемпіонаті змагаються понад сімдесят учасників. Свою майстерність вони демонструватимуть три дні. За результатами змагання буде сформована команда, яка представлятиме Дніпро вже на всеукраїнському чемпіонаті. Відбудеться він у травні.

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