



У Дніпрі роблять все. І навіть фестивальні мультфільми Анімаційна стрічка «Кохання» дніпровського мультиплікатора Микити Лиськова, увійшла до конкурсної програми Міжнародного фестивалю анімації в місті Ансі у Франції. З трьох тисяч творів журі обрало сорок, серед них й «Кохання». До речі це першій український твір на такому форумі. Як людина взагалі стає режисером анімаційного кіно? У нашому випадку спочатку навчається у художньому коледжі, багато малює, розчаровується, знаходить зразки дивовижного мистецтва рухомих картинок, відкриває для себе цілий світ анімації і … знов навчається. Міжнародний фестиваль в Ансі престижний й найстаріший європейський форум митців анімації. Звичайно удачі Лиськова сприяла підтримка з боку Держкіно. Команда з трьох митців: режисера-художника, звукорежисера та композитора могла спокійно створювати мультфільм. Але автора обрали невипадково. Бо Лиськов вже потрапляв у шорт-листи відомих фестивалей і його твори там знають. Тепер твори Микити Лиськова дивляться далеко за межами України. Насправді для цього мистецтва меж взагалі немає. Лише ті, певен Микита, які ти сам створюєш, невпинно експериментуючи. Наприклад, собака може бути сірою…, різнокольоровою…, або прозорою. Художник каже — для повноцінного анімаційного кіно найважче — знайти цікаву історію. Ось тут саме життя допомагає. Варто лише помічати у буденному незвичне. Одне з місц, що є в стрічці «Кохання» — ось ця перукарня, в звичайному дніпровському дворі. «Кохання» триває чотирнадцять хвилин і в кожній багато чого впізнаного, колоритно-дніпровського безмежно іронічного. Його зрозуміє будь-який глядач, бо в фільмі йдеться про загальнолюдські речі. Вважається, що сучасні мультфільми створюють для вузького кола поціновувачів. Доробки аніматорів можна побачити на фестивалях або відшукати в Інтернеті. Якщо пощастить, творіння вийде на широкого глядача. А до цього є тільки праця та любов до мистецтва. Прем’єра «Кохання» відбудеться у Києві 19 квітня, потім буде український фестиваль, а в червні мультфільм про місто Дніпро покажуть у конкурсній програмі фестивалю в Ансі. Изображение 1 из 8

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