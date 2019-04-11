



Штраф за спаплюжені фасади У міськраді почали надсилати приписи балансоутримувачам будинків, які не стирають написи з рекламою незаконних речовин. Карають як представників ОСББ так і житлосервіси. З початку року порушники вже сплатили штрафів більш ніж на п’ятдесят тисяч гривень. Боротися ж безпосередньо з авторами написів, пояснюють чиновники, неможливо. Коли міськрада просить про це поліцію, там тільки розводять руками. Изображение 1 из 8

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