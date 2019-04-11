



Родина військовослужбовця отримала ордер на нове житло Ключі від квартири вручив особисто мер Борис Філатов. Віктор — учасник АТО з дві тисячі шістнадцятого року і по сьогодні. З дружиною мають шістьох дітей — двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Весь цей час мешкали в гуртожитку, в кімнаті площею шістнадцять квадратних метрів. Тепер родина Кунгурцевих — володарює трикімнатною квартирою. Її придбали коштом міського бюджету за програмою «Муніципальне житло». Изображение 1 из 8

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