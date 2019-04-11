Родина військовослужбовця отримала ордер на нове житло

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12 апреля 2019 | 01:42
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Стріляли у дитину11 апреля 2019 18:28
У селі Тарасівка Томаківського району затримали чоловіка, який поранив з пневматичної гвинтівки тринадцятирічного хлопця. Як пояснив підозрюваний, між ним та підлітком виник конфлікт. І він вирішив налякати хлопця та поцілив у нього зі зброї. Хлопець отримав вогнепальне поранення у скроню.
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