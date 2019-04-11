Стріляли у дитину

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12 апреля 2019 | 01:42
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Неправильно припаркувався — шукай автомобіль на штрафмайданчику11 апреля 2019 18:26
У Дніпрі вже місяць працює комунальна інспекція, що евакуйовує автівки, які перешкоджають руху іншого транспорту та пішоходів. Наші кореспонденти вирушили у рейд разом з інспекторами і вже готова розповісти, де найбільше порушників.
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