11 канал
12 апреля 2019 | 01:42

Стріляли у дитину Стріляли у дитину

11 апреля 2019 18:28

У селі Тарасівка Томаківського району затримали чоловіка, який поранив з пневматичної гвинтівки тринадцятирічного хлопця. Як пояснив підозрюваний, між ним та підлітком виник конфлікт. І він вирішив налякати хлопця та поцілив у нього зі зброї. Хлопець отримав вогнепальне поранення у скроню.

18:36Верхи на благородному скакуні
18:32У Дніпрі роблять все. І навіть фестивальні мультфільми
18:31Штраф за спаплюжені фасади
18:30Родина військовослужбовця отримала ордер на нове житло
18:51Стіни між країнами і людьми
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Неправильно припаркувався — шукай автомобіль на штрафмайданчику

11 апреля 2019 18:26

У Дніпрі вже місяць працює комунальна інспекція, що евакуйовує автівки, які перешкоджають руху іншого транспорту та пішоходів. Наші кореспонденти вирушили у рейд разом з інспекторами і вже готова розповісти, де найбільше порушників.

Ця сіра Skoda кілька годин поспіль стояла на виїзді з подвір’я на вулиці Короленка. Це, кажуть інспектори з паркування, суттєве порушення. Й привід евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. А ось цю Daewoo водій залишив на перехресті у самому центрі міста! Рух тут дуже інтенсивний, тож автомобіль створює аварійну обстановку, кажуть спеціалісти. Евакуйовують і його. Пішоходи — у захваті! Певні, автовласники нарешті почнуть думати, де залишати автівку. Наразі інспекція з паркування налічує двадцять чотири спеціалісти. Кожен має власний маршрут в центральній частині міста — стежить за тим, як припарковані автомобілі. Якщо інспектор бачить порушення — одразу на місці складає адмінпостанову. Коли знаходиться власник — він має прибрати машину й сплатити штраф. Коли ж водія на місці немає — його автомобіль евакуйовують. Поки що інспекція з паркування працює переважно на центральних вулицях Дніпра. Втім, за зверненням мешканців можуть приїхати в будь-який район. За добу, кажуть в інспекції, евакуйовують вісім-десять автомобілів та складають більш як сто адмінпостанов. Наразі мають два евакуатори, та найближчим часом в планах збільшити їхню кількість.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.22
 RUB   0.42
 USD   26.83
01:30Провокатор
02:15НОВОСТИ 11 КАНАЛА
02:45Музыкальный калейдоскоп
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+