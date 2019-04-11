У селі Тарасівка Томаківського району затримали чоловіка, який поранив з пневматичної гвинтівки тринадцятирічного хлопця. Як пояснив підозрюваний, між ним та підлітком виник конфлікт. І він вирішив налякати хлопця та поцілив у нього зі зброї. Хлопець отримав вогнепальне поранення у скроню.
Неправильно припаркувався — шукай автомобіль на штрафмайданчику
11 апреля 2019 18:26
У Дніпрі вже місяць працює комунальна інспекція, що евакуйовує автівки, які перешкоджають руху іншого транспорту та пішоходів. Наші кореспонденти вирушили у рейд разом з інспекторами і вже готова розповісти, де найбільше порушників.
Ця сіра Skoda кілька годин поспіль стояла на виїзді з подвір’я на вулиці Короленка. Це, кажуть інспектори з паркування, суттєве порушення. Й привід евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. А ось цю Daewoo водій залишив на перехресті у самому центрі міста! Рух тут дуже інтенсивний, тож автомобіль створює аварійну обстановку, кажуть спеціалісти. Евакуйовують і його. Пішоходи — у захваті! Певні, автовласники нарешті почнуть думати, де залишати автівку. Наразі інспекція з паркування налічує двадцять чотири спеціалісти. Кожен має власний маршрут в центральній частині міста — стежить за тим, як припарковані автомобілі. Якщо інспектор бачить порушення — одразу на місці складає адмінпостанову. Коли знаходиться власник — він має прибрати машину й сплатити штраф. Коли ж водія на місці немає — його автомобіль евакуйовують. Поки що інспекція з паркування працює переважно на центральних вулицях Дніпра. Втім, за зверненням мешканців можуть приїхати в будь-який район. За добу, кажуть в інспекції, евакуйовують вісім-десять автомобілів та складають більш як сто адмінпостанов. Наразі мають два евакуатори, та найближчим часом в планах збільшити їхню кількість.