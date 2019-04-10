11 канал
11 апреля 2019 | 00:45

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

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Стіни між країнами і людьми

10 апреля 2019 18:51

Вісім стін, які нагадують та попереджають. У Дніпрі відкрита фотовиставка французької політичної діячки, дослідниці та спеціаліста з підтримки миру у світі Александри Новоселофф.  Це не просто світлини, а серія зображень стін між країнами і людьми. Організатори «Французької весни_2019» навмисно включили її в програму цього року.

Директор Дніпровського Альянс Франсез пан Орельен Мас показує світлину, яка, на його погляд, якнайкраще ілюструє ідею виставки. Єдиного муру між Палестиною та Ізраїлем виявилося недостатньо, і звели додатковий. Люди звикають до стін між країнами, навчаються жити біля них. Але це не призводить до покращення стосунків між народами. І безпека життя за мурами теж примарна. Світлини є частиною книги-щоденника Александри Новоселофф, яка була видана в Парижі у 2007 році. В неї — оповідання людей, з якими зустрічалася дослідниця під час мандрів країнами, де досі існують такі споруди. Виходить, що тема мурів між людьми не зникає, а час від часу активізується. Навіть у розвинутих країнах за допомогою міцних мурів намагаються запобігти незаконній міграції. Виставка «Мури між людьми» є частиною програми «Французька весна 2019», яка в Дніпрі лише розпочалася. Світлини можна побачити у музеї «Літературне Придніпров’я».

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