



Стіни між країнами і людьми Вісім стін, які нагадують та попереджають. У Дніпрі відкрита фотовиставка французької політичної діячки, дослідниці та спеціаліста з підтримки миру у світі Александри Новоселофф. Це не просто світлини, а серія зображень стін між країнами і людьми. Організатори «Французької весни_2019» навмисно включили її в програму цього року. Директор Дніпровського Альянс Франсез пан Орельен Мас показує світлину, яка, на його погляд, якнайкраще ілюструє ідею виставки. Єдиного муру між Палестиною та Ізраїлем виявилося недостатньо, і звели додатковий. Люди звикають до стін між країнами, навчаються жити біля них. Але це не призводить до покращення стосунків між народами. І безпека життя за мурами теж примарна. Світлини є частиною книги-щоденника Александри Новоселофф, яка була видана в Парижі у 2007 році. В неї — оповідання людей, з якими зустрічалася дослідниця під час мандрів країнами, де досі існують такі споруди. Виходить, що тема мурів між людьми не зникає, а час від часу активізується. Навіть у розвинутих країнах за допомогою міцних мурів намагаються запобігти незаконній міграції. Виставка «Мури між людьми» є частиною програми «Французька весна 2019», яка в Дніпрі лише розпочалася. Світлини можна побачити у музеї «Літературне Придніпров’я».

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