11 канал
11 апреля 2019 | 00:45

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

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Стихійне звалище поруч із ринком

10 апреля 2019 18:48

Мешканці вулиці Байкальської роками потерпають від куп сміття біля торгових павільйонів. Кажуть, саме підприємці засмічують район. Сьогодні із перевіркою на ринок завітала Інспекція благоустрою.  Не обійшлося без сутичок.

Вулиця Байкальська. Скаргами на це стихійне звалище місцеві постійно засипали скаргами чиновників. І от нарешті антисанітарії вирішили покласти край. Шкода що камера не передає запах. Ось ці величезні гори сміття, твердять у мерії, роками викидають сюди підприємці з місцевого ринку, тож сьогодні сюди приїхали з перевіркою. Першою в око інспекторів впадає ось ця алкогольна крамничка. Журналістам та перевіряльникам там, м’яко кажучи, не раді. З інспекторами благоустрою підприємці вирішують спілкуватись через адвоката телефоном. Згодом взагалі викликають охорону. Інспектори пояснюють: підприємці обов’язково повинні мати договір на вивезення сміття. Інакше — це порушення правил благоустрою. З неймовірними зусиллями представникам влади таки вдається вручити господарям павільйону припис. Продавці виправдовуються: поруч із ринком — ніколи не смітили. На жаль з правилами благоустрою на цьому ринку знайомі далеко не всі. Друга точка то кіоск із яйцями. Результат сьогоднішньої перевірки — два адмінпротоколи та 5 приписів. У міськраді визнають, ситуація з звалищем й справді катастрофічна. Ці гори сміття утворилися за якихось два тижні. Аби розв’язувати проблему, обіцяють встановити поруч із ринком відеокамери, перевірки — зробити регулярними. А порушників, яких зловили сьогодні чекають на адмінкомісії. Їм загрожує штраф до тисячі семисот гривень.

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