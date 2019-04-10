11 канал
11 апреля 2019 | 00:45

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

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Опинитися на вулиці бояться мешканці гуртожитку взуттєвої фабрики

10 апреля 2019 18:44

Вже понад десять років триває боротьба за його передачу у комунальну власність. Аби люди нарешті змогли приватизувати житло. Ситуація ускладнюється тим, що через невизначений статус будівлі, кімнати в ній встигли продати іншим власникам. Тепер відвойовувати власні оселі мешканцям гуртожитку доводиться у суді.

Людмила мешкає у гуртожитку понад 30 років. Але тепер її родина із маленьким онуком може опинитися на вулиці. На їхню квартиру з’явився ще один претендент. Житло він придбав у нового власника гуртожитку. Жінка каже — незаконно. Про історію боротьби мешканців гуртожитку 11 канал розповідав кілька місяців тому. Історія почалася у далекому 93-році, коли приватизували взуттєву фабрику «Оріль». Гуртожиток тоді залишився державі. Та попри це його кілька разів незаконно перепродавали. Поки один з чергових власників збув кімнати, в яких мешкають люди. Тож тепер своє право власності на житло їм доводиться відстоювати у суді. Справу, яку програли, ось вже майже рік оскаржують в апеляційному суді. Сюди ходять усім гуртожитком, як група підтримки. На боці мешканців і Фонд держмайна. Його представники кажуть: гуртожиток то державне майно, а не приватне. На це засідання апеляційного суду друга сторона конфлікту в черговий раз не з’явилась. на контакти з журналістами вони також не виходять. Суддя призначив нову дату слухань — 22 травня. Мешканці сподіваються, що це буде останнє засідання. І мешканці хоча б однієї кімнати зможуть поставити крапку у цій історії.

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