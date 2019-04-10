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11 апреля 2019 | 00:45

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

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У Мечникова рятують піротехніків, що підірвалася під час розмінування у Бахмутському районі

10 апреля 2019 18:41

В ці хвилини в Обласній лікарні імені Мечникова медики продовжують боротися за життя двох співробітників Служби з надзвичайних ситуацій.  Вчора їх доправили санавіацією з сірої зони Донеччини. Група піротехніків підірвалася під час розмінування території поблизу водоводу в Бахмутському районі. Один з них помер, двоє отримали важкі поранення.

Після вибуху, піротехніків одразу госпіталізували в Бахмутську лікарню. Там надали першу допомогу й санавіацією доправили до Дніпра — в Мечникова. Стан обох тяжкий, перебувають в реанімаційному відділенні. Найважчі поранення отримав 26-річний Євген. Його стан і досі критичний. З Бахмутської лікарні його доправили на апараті штучної вентиляції легенів. Чоловік втратив багато крові — в нього розірвалися судини на руці. Вчора в лікарні Мечникова його оперували кілька годин поспіль. В Євгена численні перелами черепа та осколкові порання всього тіла. Як і в його напарника, який також в реанімації — 24-річного Дмитра. У нього сильно постраждали очі. Вчора офтальмологи провели ряд операцій. Від самого ранку в лікарню приходять рятувальники — здають кров для постраждалих колег. Нагадаємо: вчора о пів на одинадцяту ранку в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району підірвалась група піротехніків. 40-ка річний співробітник ДСНС загинув на місці. Який саме пристрій вибухнув — невідомо й досі.

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