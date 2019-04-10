



Масова ДТП сталася на проспекті Поля Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин. Сьогодні зранку ось цей КРаЗ став винуватцем масштабної аварії. У вантажівки відмовили гальма і вона зімяла одразу 12 автомобілів. Дивом обійшлося без постраждалих, але легковики розкидало по усьому проспекту. Маршрутка Сергія однією з перших прийняла на себе удар. Чоловік каже: такого за 42 роки водійського стажу у нього не було. Він дуже радий, що з шістнадцяти пасажирів, які перебували у салоні, ніхто не отримав забоїв чи травм. Автівка Станіслава також стояла на тому світлофорі. Чоловіку пощастило, машина отримала значно менші пошкодження у порівнянні з іншими. Проте він все одно запізнився на роботу. Свідки кажуть: водій хотів уникнути зіткнення, проте було вже запізно. Рятувальники, що прибули на місце аварії, вимкнули акумулятори автівок, аби уникнути можливого займання палива. Хоча деякий час зберігалася загроза вибуху. У годину пік проспект буквально переповнений автомобілями. Після автотрощі, вільною лишилася тільки одна смуга, проте рух не зупинився. У аварії постраждала одна пасажирка легкового автомобіля. Її доправили до шістнадцятої лікарні із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Водієм вантажівки виявився тридцятирічний місцевий мешканець. У поясненні до поліції він підтвердив, що у КрАЗа відмовили гальма. На подію швидко відреагувала міська влада. Михайло Лисенко збирається перевірити — чи правильно діяв водій в екстремальній ситуації. Також мерія обіцяє відшкодувати збитки потерпілим. Аварії за участі некерованих вантажІвок траплялися у Дніпрі неодноразово. Майже рік тому на вулиці Космічній відмовили гальма у фури яка вилетіла на паркування супермаркету. Тоді загинув один чоловік, а троє постраждали.

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