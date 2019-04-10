11 канал
11 апреля 2019 | 00:45

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

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Дніпрян очікує чергове випробування через ремонт Нового мосту

10 апреля 2019 18:35

Його праву сторону невдовзі перекриють. Станеться це 22 квітня. За словами Михайла Лисенка, це фінальна частина реконструкції і триватиме вона три місяці. Заступник міського голови також прокоментував ситуацію, що склалася з ремонтом автошляхів. Пояснив — де саме можна чекати відновлення дорожнього покриття.  

Міст — одна з болючих тем Дніпра. Його ремонт дніпровці переживають емоційно. Але доведеться потерпіти ще. На цей раз востаннє, — обіцяє Михайло Лисенко. Одразу після другого туру виборів праву сторону мосту перекриють. Приведуть до ладу і сторону, яка вже була відремонтована. На місцях, де з’явилися тріщини, будуть встановлені додаткові деформаційні шви. Орієнтовні терміни ремонту правої смугимосту — три місяці. Весь цей час триватиме реверсний рух. Щодо доріг, то на їхнє оновлення в бюджеті цього року передбачено триста мільйонів гривень. П’ятдесят — на внутрішньоквартальні шляхи. Інші гроші — на дороги загального користування. На дванадцяти вулицях, назви яких ви зараз бачите на свої екранах, замінять асфальтове покриття та бордюри. Під капремонт підпадає вулиця Барикадна та ще одна ділянка в центральній частині міста. Автошляхи під час ремонту обіцяють повністю не перекривати. Хіба що у нічний час. 

 ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ

ВУЛ. АНДРЕЙЧЕНКА

ВУЛ. ГІДРОПАРКОВА

ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА

ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО

ВУЛ КУРЧАТОВА (ДО ВУЛ. ЩЕПКІНА)

ВУЛ. СТОЛЯРОВА

ВУЛ. КОЗАКА МАМАЯ

ВУЛ. ПУТИЛІВСЬКА

ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЗАХАРЧЕНКА

ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА

ВУл. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

 

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