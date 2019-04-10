Дніпрян очікує чергове випробування через ремонт Нового мосту
10 апреля 2019 18:35
Його праву сторону невдовзі перекриють. Станеться це 22 квітня. За словами Михайла Лисенка, це фінальна частина реконструкції і триватиме вона три місяці. Заступник міського голови також прокоментував ситуацію, що склалася з ремонтом автошляхів. Пояснив — де саме можна чекати відновлення дорожнього покриття.
Міст — одна з болючих тем Дніпра. Його ремонт дніпровці переживають емоційно. Але доведеться потерпіти ще. На цей раз востаннє, — обіцяє Михайло Лисенко. Одразу після другого туру виборів праву сторону мосту перекриють. Приведуть до ладу і сторону, яка вже була відремонтована. На місцях, де з’явилися тріщини, будуть встановлені додаткові деформаційні шви. Орієнтовні терміни ремонту правої смугимосту — три місяці. Весь цей час триватиме реверсний рух. Щодо доріг, то на їхнє оновлення в бюджеті цього року передбачено триста мільйонів гривень. П’ятдесят — на внутрішньоквартальні шляхи. Інші гроші — на дороги загального користування. На дванадцяти вулицях, назви яких ви зараз бачите на свої екранах, замінять асфальтове покриття та бордюри. Під капремонт підпадає вулиця Барикадна та ще одна ділянка в центральній частині міста. Автошляхи під час ремонту обіцяють повністю не перекривати. Хіба що у нічний час.