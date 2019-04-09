



«Студентська весна» у розпалі У Дніпрі стартував щорічний фестиваль самодіяльності молоді. Цього року він ювілейний, п’ятдесятий. За звання найталановитіших змагатимуться три тисячі учасників з одинадцяти вишів. У жанрах їх не обмежують. На відкритті шоу студентських талантів побувала і наша знімальна група. Відкривають фестиваль господарі та торішні володарі гран-прі — Університет внутрішніх справ. Як і обіцяли, влаштовують справжнє шоу та руйнують усі стереотипи. І, хоч за правилами фестивалю, команда не може брати участь у цьогорічному змаганні, її учасники підготували кілька творчих номерів. Те, що їхні виступи не оцінюватиме журі, на підготовку ніяк не вплинуло. На репетиціях викладались на повну. Чекають на свій виступ і ось ці запальні хлопці та дівчата з Металургійної академії. На розсуд журі представлятимуть вокальні, хореографічні та театральні номери. Торік команда посіла третє місце. Кажуть, цього разу врахували та виправили усі помилки. Репетирували кожну вільну хвилинку. Але заняття в альма-матер заради творчості не прогулювали. Щороку учасників фестивалю, стає все більше, як і самих творчих номерів. Цього річ, каже заступник міського голови, навіть важко порахувати — скільки талантів бере участь у «Студентській весні». Перший тур фестивалю триватиме місяць. А переможців оголосять на великому гала- концерті у травні. Три призові місця та володар Гран прі поділять між собою винагороду у 130 тисяч гривень.

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