У Нікополі рибалки мірялися своєю вдачею

Там провели чемпіонат з вилову бичка на донну снасть. Змагання зібрали кілька десятків шанувальників цього спорту. Серед дорослих учасників було багато дітей. Вони так само завзято боролися за перемогу.

Велику та маленьку рибку ловили учасники турніру у Нікополі. Ірина вперше взяла участь у змаганнях. Наразі жінці щастить. Відчути азарт змагання прийшла і нікопольська малеча. Як рибалити 11-річний Євген навчився з інтернету. Богдан — завзятий рибалка і постійний переможець таких змагань. Але поки що результатом перегонів хлопець не задоволений. Завзятого рибалку Олексія бичок оминає. Заради гарного улову знавець вдається до хитрощів. Організатори здивовані, що на дорослі змагання прийшла велика кількість дітей. Проте іногородні рибалки не приїхали до Нікополя. Все — через поганий стан доріг. Після шестигодинної риболовлі учасники турніру перейшли до зважування улову. Втішні призи дістались наймолодшим учасникам. Чемпіонкою стала Ірина, яка зловила 750 грамів бичків. Переможці чемпіонату у подарунок отримали рибальські снасті й вже готові до наступного турніру, який планують восени.



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