Історичний музей імені Яворницького готується до міжнародної акції

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11 апреля 2019 | 00:46
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Масова ДТП сталася на проспекті Поля10 апреля 2019 18:38
Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.
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