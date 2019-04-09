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Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

18:51Стіни між країнами і людьми
18:48Стихійне звалище поруч із ринком
18:44Опинитися на вулиці бояться мешканці гуртожитку взуттєвої фабрики
18:41У Мечникова рятують піротехніків, що підірвалася під час розмінування у Бахмутському районі
18:35Дніпрян очікує чергове випробування через ремонт Нового мосту
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Історичний музей імені Яворницького готується до міжнародної акції

09 апреля 2019 18:47

Дніпропетровський Історичний музей імені Яворницького готується до міжнародної акції. Це «Ніч у музеї», яка пройде 18-го травня.  На дніпрян та гостей міста чекають безліч майстер класів, інтерактивів та театральних дійств, які представлятимуть різні історичні епохи. Організатори запевняють — буде не менш цікаво ніж торік. Навіть попри те те, що музей змінив формат заходу.

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