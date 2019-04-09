



Освіта, децентралізація та аеропорт Сьогодні Дніпро із робочим візитом відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Прямо з аеропорту він разом із міністром освіти та науки Лілією Гриневич відправився у професійне училище № 17. Далі міністри провели засідання з питань розвитку системи освіти. Торкнулося обговорення й реформи децентралізації, якій виповнилося п’ять років. У сімнадцятому профтехучилищі Дніпра готують фахівців з півтора десятка професій. Навчальний заклад став першим пунктом візиту прем’єр-міністра. (9982 піднимаються) Володимир Гройсман і Лілія Гриневич оглянули технічне оснащення виробничіх залів. В профтехучилищі навчається тисяча учнів. Тільки цього року від підприємств надійшли замовлення більш як на 800 випускників, каже директор. Але заклад може підготувати лише 450. Учні у токарній майстерні отримали спец-завдАння й сумлінно виконують його. Серед хлопців за верстатом є й дівчина. Саме до учнів прозвучало напуття прем’єр-міністра. Далі, на координаційній нараді Лілія Гриневич похвалилася результатами освітньої реформи. За її словами, цьогоріч інвестиції держави в розвиток шкільної освіти збільшилися до чотирьох млрд гривень. Однак правильно розподіляти ці кошти на місцях, — не вміють. А Володимир Гройсман підбив підсумки реформи децентралізації, якій виповнилося п’ять років. Її лідером gрем’єр назвав саме Дніпропетровщину. Коли прем’єра запитали про розташування аеропорту поблизу Дніпра, він сказав — що підтримає будь-яке рішення, аби воно влаштувало місцеву громаду. Але Кабмін питання будівництва летовища не обговорював.

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