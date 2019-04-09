11 канал
11 апреля 2019 | 00:46

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

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Готувалися саджати городину — коли дізналися, що земля їм більше не належить

09 апреля 2019 18:37

Мешканці села Новотаромське дізнались, що їхні городи зовсім їм не належать. Як виявилось, ще у 2012 році приватне підприємство орендувало ці землі. А зараз вирішило створити на них свої поля й засіяти їх. Мешканці Новотаромського підняли справжній бунт — адже вони втрачають можливість вирощувати овочі на продаж та зерно, аби годувати худобу. 

Колись усі ці землі належали мешканцям Новотаромського. Всього близько восьми гектарів чернозему. Та як виявилося, останні сім років за документами тут хазяйнує орендатор. Минулої суботи мешканців Новотаромського вразили новиною — городи більше не їхні. У сільраді пояснюють: землі на яких мешканці облаштували городи, взагалі не належать до території населеного пункту. І людям дозволили їх використовувати тимчасово. На підтвердження цього з усіх взяли розписки. А дві тисячі дванадцятого — вже в оренду — сільська рада віддала землю приватному підприємцю. Запропонувати мешканцям приватизувати землю у сільраді чи то забули, чи то не схотіли. Представники ж підприємця готові дозволити селянам працювати на городах й далі. Звісно за орендну плату. Та, окрім невеликих ділянок з картоплею та морквою, у місцевих були цілі поля люцерни та пшениці. А їх вже віддавати не збираються. Людей це обурює. Дехто вже звернувся до юристів. Ті ж розповідають: спершу треба уточнити статус цих земель. Тим часом деякі мешканці налаштовані більш радикально та закликають до перекриття доріг. Цікаво, що відповідно до офіційних мап, навіть дорожній знак з назвою селища знаходиться за його територією. Виходить, що з кордонами у Новотаромському як і з документами — цілковита плутаниця.

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