11 канал
11 апреля 2019 | 00:46

Масова ДТП сталася на проспекті Поля Масова ДТП сталася на проспекті Поля

10 апреля 2019 18:38

Комунальна вантажівка на повній швидкості влетіла в автомобілі, що чекали на світлофорі. Основна версія — відмовили гальма. В автотрощі постраждали дванадцять машин.

18:51Стіни між країнами і людьми
18:48Стихійне звалище поруч із ринком
18:44Опинитися на вулиці бояться мешканці гуртожитку взуттєвої фабрики
18:41У Мечникова рятують піротехніків, що підірвалася під час розмінування у Бахмутському районі
18:35Дніпрян очікує чергове випробування через ремонт Нового мосту
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Найгірші дороги лівого берега нарешті дочекалися ремонту

09 апреля 2019 18:34

Вперше за десятки років у Дніпрі взялися ремонтувати три чи не найгірші дороги на лівому березі. Нове покриття вкладають на окремих ділянках вулиць Моторної, Інгульської та Петрозаводської. Підрядники обіцяють, що роботи виконають максимально якісно.  

Півтори десятки робітників, 5 одиниць спецтехніки. Із самого ранку в районі вулиці Передової, що на лівому березі — кипить робота. Від перехрестя Гуртової та Моторної ремонтники йдуть у бік Донецького шосе — тут — по Інгульській та вже за декілька метрів — по Петрозаводській. Новенький асфальт вкладають на окремих ділянках одразу трьох вулиць. Місцеві радіють, мовляв капітального ремонту тут не було ніколи. У мерії визнають: це одна з найпроблемніших доріг у всьому місті. Цьогоріч тут вкладуть майже 5 кілометрів нового дорожнього покриття. Шар асфальту, хвалиться заступник мера, завтовшки аж шість сантиметрів. До його складу замість вітчизняного бітуму додали більш якійсний імпортний. В мерії певні — це неодмінно вплине на довговічність дорожнього покриття. Загалом на ремонт цієї ділянки витратили близько двадцяти шести мільйонів гривень. Закінчити всі роботи планують до середини травня.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.11
 RUB   0.41
 USD   26.77
00:00Телемагазин
01:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:30Провокатор
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+