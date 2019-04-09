



Найгірші дороги лівого берега нарешті дочекалися ремонту Вперше за десятки років у Дніпрі взялися ремонтувати три чи не найгірші дороги на лівому березі. Нове покриття вкладають на окремих ділянках вулиць Моторної, Інгульської та Петрозаводської. Підрядники обіцяють, що роботи виконають максимально якісно. Півтори десятки робітників, 5 одиниць спецтехніки. Із самого ранку в районі вулиці Передової, що на лівому березі — кипить робота. Від перехрестя Гуртової та Моторної ремонтники йдуть у бік Донецького шосе — тут — по Інгульській та вже за декілька метрів — по Петрозаводській. Новенький асфальт вкладають на окремих ділянках одразу трьох вулиць. Місцеві радіють, мовляв капітального ремонту тут не було ніколи. У мерії визнають: це одна з найпроблемніших доріг у всьому місті. Цьогоріч тут вкладуть майже 5 кілометрів нового дорожнього покриття. Шар асфальту, хвалиться заступник мера, завтовшки аж шість сантиметрів. До його складу замість вітчизняного бітуму додали більш якійсний імпортний. В мерії певні — це неодмінно вплине на довговічність дорожнього покриття. Загалом на ремонт цієї ділянки витратили близько двадцяти шести мільйонів гривень. Закінчити всі роботи планують до середини травня.

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