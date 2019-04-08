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Довгоочікуваний вирок! Довгоочікуваний вирок!

08 апреля 2019 19:05

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра.

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Про Крим — пензлем художника

08 апреля 2019 19:11

Тридцять картин з серії, присвяченої півострову, представив у Музеї українського живопису Сергій Бурбело. Цей проект він розпочав ще 2013-го року. Твори поступово набували багатошарових підтекстів, як і сама історія цієї землі. Багато таємниць відкрив художник під час авторської екскурсії.

Цей Крим не пов’язаний з пляжним відпочинком, а той, що занурений у тишу печер та спокій нічних фортець. Під вплив цієї загадковості Сергій Бурбело потрапив ще у 2013 році. Коли Сергій писав це полотно, пішов дощ. І ніби додав певних штрихів, каже художник. Він підкреслив роботу крапель технікою лесування. Не все людина створює за своїм особистим задумом, переконаний автор. Дещо існує незалежно від нього. Художник навмисно латинізував назву Крим, щоб підкреслити кримськотатарський топонім. І самостійність цієї землі, як такої. Авторська екскурсія — це частина ідеї проекту. Бо відвідувачі завжди прагнуть зрозуміти деякі речі у мистецтві. Лише автор може пояснити, чому полотно саме такого розміру. Для місяця і неба потрібен простір. Але це не все, що хоче сказати художник, обираючи техніку та сюжет. Сергій Бурбело називає цю серію спробою зробити польове дослідження землі Кірім та зазирнути ще глибше за цю назву. Закликаючи до цього митців і пересічних глядачів. Відвідати печери та подивитися на нічні риси давніх фортець можна у музеї українського живопису до 16 квітня.

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