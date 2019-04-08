



Проблемита руйнування стереотипів 8 квітня у світі відзначають міжнародний день ромів, започаткований майже 50 років тому. Цього дня представники цієї національності оголосили себе самобутнім народом та визначили свої національні символи — прапор та гімн. З якими проблемами продовжують стикатися роми та про руйнування стереотипів щодо них — розкажемо далі. Скільки ромів живе в Україні — точної інформації немає. Згідно з останнім переписом, їх майже 50 тисяч. Хоча міжнародні дослідники називають цифру у 400 тисяч. Ставлення до ромів у суспільстві неоднозначне, каже історик. Усе — через стереотипи. Наприклад, що вони крадуть дітей. Або займаються нелегальним бізнесом. Самі ж роми кажуть — більшість з них законослухняні. Хоч і проблем у них вистачає. Наприклад, з отриманням документів та особливо — працевлаштуванням. Ще 6 років тому в Україні була розроблена програма, яка має допомогти ромам інтегруватися у суспільстві. Отримати документи, освіту, медичну допомогу, правовий та соціальний захист. Обласні чиновники запевняють — на Дніпропетровщині з цим начебто проблем немає. Руйнують стереотипи про цю нацменшину і літературознавці. Вони презентують свою добірку творів видатних авторів- ромів. Тут і художня, і поетична література. А ще — біографії визначних людей, у чиїх жилах тече ромська кров. В тому , що не все так райдужно і в суспільстві панують стереотипи можна переконатися, зробивши кілька кроків від дніпровського Автовокзалу. 11 телеканал вже розповідав про тутешню родину ромів, яка животіє без документів та в жахливих умовах. Тоді в міськраді пообіцяли принаймні допомогти зробити їм паспорти.

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