



Дитячий діабет Полегшити малятам доступ до приладів, які контролюють вміст глюкози в крові — намагається місцева громадська організація. Її члени — переважно батьки дітей, що страждають на діабет. Таких хворих в Дніпрі близько трьохсот, а в області — вісімсот. Медичні прилади, що вимірюють глюкозу та навіть автоматично вводять інсулін — дуже дорогі. Але — життєво необхідні. Поки що вдалося домовитися про спрощення процедури реєстрації інсуліно-залежних дітей у міському департаменті охорони здоров’я.

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