11 канал
9 апреля 2019 | 17:58

Довгоочікуваний вирок! Довгоочікуваний вирок!

08 апреля 2019 19:05

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра.

19:11Про Крим — пензлем художника
19:09Проблемита руйнування стереотипів
19:06Реконструювати три десятки міських лікарень планує мерія
19:01Мерія оголосила полювання на вандалів, що вирвали два десятки урн
18:57Corporate Runners
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Дитячий діабет

08 апреля 2019 19:08

Полегшити малятам доступ до приладів, які контролюють вміст глюкози в крові — намагається місцева громадська організація.  Її члени — переважно батьки дітей, що страждають на діабет. Таких хворих в Дніпрі близько трьохсот, а в області — вісімсот. Медичні прилади, що вимірюють глюкозу та навіть автоматично вводять інсулін — дуже дорогі. Але — життєво необхідні. Поки що вдалося домовитися про спрощення процедури реєстрації інсуліно-залежних дітей у міському департаменті охорони здоров’я.

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