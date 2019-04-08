Дитячий діабет

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра.
Полегшити малятам доступ до приладів, які контролюють вміст глюкози в крові — намагається місцева громадська організація. Її члени — переважно батьки дітей, що страждають на діабет. Таких хворих в Дніпрі близько трьохсот, а в області — вісімсот. Медичні прилади, що вимірюють глюкозу та навіть автоматично вводять інсулін — дуже дорогі. Але — життєво необхідні. Поки що вдалося домовитися про спрощення процедури реєстрації інсуліно-залежних дітей у міському департаменті охорони здоров’я.