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Довгоочікуваний вирок! Довгоочікуваний вирок!

08 апреля 2019 19:05

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра.

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Реконструювати три десятки міських лікарень планує мерія

08 апреля 2019 19:06

У Дніпрі планують реконструювати усі лікарні, які нещодавно повернули на баланс міста. Перш за все — оновлять дитячі. Наразі у розробці плани ремонту у двох медичних закладах. Почати ж роботи планують ближче до літа.

Це — п’ята міська дитяча лікарня, що неподалік парку Шевченка. Площа будівлі — близько дев’яти тисяч квадратних метрів. За більш ніж тридцять років свого існування її ремонтували лише косметично. Зараз тут майже немає пацієнтів — адже медичний заклад переїжджає в приміщення другої дитячої лікарні через початок реконструкції. Загалом лікарня приймає до чотирьох тисяч пацієнтів на рік. Спеціалізація закладу — неврологічні та психічні захворювання. А це вже шоста дитяча лікарня, що на вулиці Караваєва. Тут реконструкцію планують провести без переселення персоналу та пацієнтів. Адже медичний заклад складається з трьох корпусів, і фахівцям буде куди переїхати. Проте точних дат початку реконструкції у міськраді не називають. Відома лише приблизна вартіть проекту, який тільки у розробці. Це близько трьох мільйонів гривень. В мерії пояснюють — почати відновлення медичних закладів дозволило їхнє повернення у міську власність. Загалом за останній рік з балансу області до Дніпра перевели більше як тридцять медичних закладів різноманітного профілю.

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