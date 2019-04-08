



Реконструювати три десятки міських лікарень планує мерія У Дніпрі планують реконструювати усі лікарні, які нещодавно повернули на баланс міста. Перш за все — оновлять дитячі. Наразі у розробці плани ремонту у двох медичних закладах. Почати ж роботи планують ближче до літа. Це — п’ята міська дитяча лікарня, що неподалік парку Шевченка. Площа будівлі — близько дев’яти тисяч квадратних метрів. За більш ніж тридцять років свого існування її ремонтували лише косметично. Зараз тут майже немає пацієнтів — адже медичний заклад переїжджає в приміщення другої дитячої лікарні через початок реконструкції. Загалом лікарня приймає до чотирьох тисяч пацієнтів на рік. Спеціалізація закладу — неврологічні та психічні захворювання. А це вже шоста дитяча лікарня, що на вулиці Караваєва. Тут реконструкцію планують провести без переселення персоналу та пацієнтів. Адже медичний заклад складається з трьох корпусів, і фахівцям буде куди переїхати. Проте точних дат початку реконструкції у міськраді не називають. Відома лише приблизна вартіть проекту, який тільки у розробці. Це близько трьох мільйонів гривень. В мерії пояснюють — почати відновлення медичних закладів дозволило їхнє повернення у міську власність. Загалом за останній рік з балансу області до Дніпра перевели більше як тридцять медичних закладів різноманітного профілю.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



