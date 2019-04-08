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Мерія оголосила полювання на вандалів, що вирвали два десятки урн Мерія оголосила полювання на вандалів, що вирвали два десятки урн

08 апреля 2019 19:01

По-звірячому вирвали майже два десятки урн. У Дніпрі вандали знову попсували комунальне майно. На цей раз у парку 40-річчя визволення Дніпра. Міська влада оголосила полювання на негідників. Як просуваються пошуки та яке покарання чекає на хуліганів?

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Довгоочікуваний вирок!

08 апреля 2019 19:05

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра.  Розгляд справи проти Пугачова тривав два з половиною роки. Своєї провини він не визнає і зараз. Проте сторона обвинувачення переконана: доказова база повна й неспростовна. Рішення набуває сили за тридцять днів, якщо Пугачов не подасть апеляційну скаргу.

Нагадаємо: 25-го вересня 2016 року Олександр Пугачов розстріляв патрульних на автовокзалі. Артем Кутушев загинув на місці, Ольга Макаренко померла в лікарні.

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