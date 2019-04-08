Довгоочікуваний вирок!

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра. Розгляд справи проти Пугачова тривав два з половиною роки. Своєї провини він не визнає і зараз. Проте сторона обвинувачення переконана: доказова база повна й неспростовна. Рішення набуває сили за тридцять днів, якщо Пугачов не подасть апеляційну скаргу.

Нагадаємо: 25-го вересня 2016 року Олександр Пугачов розстріляв патрульних на автовокзалі. Артем Кутушев загинув на місці, Ольга Макаренко померла в лікарні.



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