Довгоочікуваний вирок!

По-звірячому вирвали майже два десятки урн. У Дніпрі вандали знову попсували комунальне майно. На цей раз у парку 40-річчя визволення Дніпра. Міська влада оголосила полювання на негідників. Як просуваються пошуки та яке покарання чекає на хуліганів?
До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра. Розгляд справи проти Пугачова тривав два з половиною роки. Своєї провини він не визнає і зараз. Проте сторона обвинувачення переконана: доказова база повна й неспростовна. Рішення набуває сили за тридцять днів, якщо Пугачов не подасть апеляційну скаргу.
Нагадаємо: 25-го вересня 2016 року Олександр Пугачов розстріляв патрульних на автовокзалі. Артем Кутушев загинув на місці, Ольга Макаренко померла в лікарні.