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Довгоочікуваний вирок! Довгоочікуваний вирок!

08 апреля 2019 19:05

До довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засудили Олександра Пугачова — вбивцю двох патрульних поліцейських. Також Пугачов має виплатити три мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої Ольги Макаренко, а також двадцять шість тисяч гривень матеріальної компенсації патрульній поліції Дніпра.

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Мерія оголосила полювання на вандалів, що вирвали два десятки урн

08 апреля 2019 19:01

По-звірячому вирвали майже два десятки урн. У Дніпрі вандали знову попсували комунальне майно. На цей раз у парку 40-річчя визволення Дніпра. Міська влада оголосила полювання на негідників. Як просуваються пошуки та яке покарання чекає на хуліганів?

Центр міста, парк Сорокаріччя визволення Дніпра, що на перетині Запорізького шосе та проспекту Богдана Хмельницького. У суботу вранці він виглядав ось так. Вночі вандали «із корінням» вирвали зо два десятки урн. Ці смітники — з оцинкованого металу. Що цікаво — жоден з 18ти вандали не поцупили. На них досі видно сліди бруду. У мерії припускають: хулігани на них просто стрибали. Таке хуліганство обурило містян. Шокував інцидент й заступника міського голови Михайла Лисенка. За ім’я негідників особисто від себе — чиновник призначив винагороду 20 000 гривень. Не пройшло й три дні — й вандалів вже здали небайдужі містяни. Заступник мера пригрозив: цього разу вибаченнями у міськраді справа не обмежиться. На порушників, мовляв, чекає більш серйозне покарання. Зараз у парку вже ніщо не нагадує про інцидент — урни забетонували наново. Дехто з містян певний — акту вандалізму можна було б уникнути. У поліції ж наразі вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. За такий злочин вандалам загрожує до 17 тисяч гривень штрафу.

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