



Corporate Runners Вже цієї неділі на 11 телеканалі стартує телепроект Corporate Runners. У ньому розкажемо, як більше двадцяти великих компаній Дніпра розвивають власні бігові спільноти. У першому випуску — покажемо, як тренуються робітники металургійних заводів ІНТЕРПАЙП! Відвідаємо брухтозаготівельний цех, трубне та колесопрокатне виробництво. Та розпитаємо учасників як, біг став невід’ємною частиною їхнього життя. Не пропустіть — у неділю о 19:30 в ефірі 11 телеканалу.

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