11 канал
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Довгоочікувана реконструкція! Довгоочікувана реконструкція!

05 апреля 2019 18:49

Вперше за три десятки років! У Дніпрі взялися ремонтувати одну з головних вулиць житломасиву Парус — Гідропаркову. Сьогодні інспектувати хід робіт туди приїхав міський голова Борис Філатов. Можливістю достукатися до очільника Дніпра скористалися мешканці сусідніх вулиць.

18:57Corporate Runners
18:54Голлівудський бойовик на проспекті Гагаріна
18:51На Дніпропетровщині ускладнилась ситуація з кором
18:21Відбулися громадські слухання про подорожчання вартості перевезення в маршрутках
18:41Прямо у фойє!
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Міни, гранати та навіть авіабомби

05 апреля 2019 18:55

Рятувальники Дніпропетровщини показали, які небезпечні знахідки можуть чекати на вас у землі! Що робити, коли натрапили на боєприпас та де в області їх найбільше  - дивіться у наступному сюжеті. Щороку, кажуть рятувальники, знаходять все більше боєприпасів, найбільше навесні. Бо взимку ґрунти промерзають і земля ніби «виштовхує» небезпечні знахідки на поверхню. На жаль, інколи вони потрапляють у руки дітям. Переважно такі випадки — летальні. 2016-го рятувальники почали перехід на стандарти НАТО, запровадили так звану технічну розвідку. Після визначення найбільш забруднених районів, туди виїжджають із міношукачами. На Дніпропетровщині — це місця, де за часів другої світової проводились активні бойові дії. Найбільше боєприпасів знаходять саме у полях та лісосмугах. Часто їх виявляють самі аграрії під час земельних робіт. Якщо ж ви побачили щось схоже на боєприпас, варто триматися від нього якомога далі та негайно викликати поліцію або рятувальників.

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