



Міни, гранати та навіть авіабомби Рятувальники Дніпропетровщини показали, які небезпечні знахідки можуть чекати на вас у землі! Що робити, коли натрапили на боєприпас та де в області їх найбільше - дивіться у наступному сюжеті. Щороку, кажуть рятувальники, знаходять все більше боєприпасів, найбільше навесні. Бо взимку ґрунти промерзають і земля ніби «виштовхує» небезпечні знахідки на поверхню. На жаль, інколи вони потрапляють у руки дітям. Переважно такі випадки — летальні. 2016-го рятувальники почали перехід на стандарти НАТО, запровадили так звану технічну розвідку. Після визначення найбільш забруднених районів, туди виїжджають із міношукачами. На Дніпропетровщині — це місця, де за часів другої світової проводились активні бойові дії. Найбільше боєприпасів знаходять саме у полях та лісосмугах. Часто їх виявляють самі аграрії під час земельних робіт. Якщо ж ви побачили щось схоже на боєприпас, варто триматися від нього якомога далі та негайно викликати поліцію або рятувальників.

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