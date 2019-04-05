



Голлівудський бойовик на проспекті Гагаріна Поліцейські, що патрулювали вулицю, помітили, як двоє невідомих намагалися викрасти автівку. Але затримати злочинців не вдалося. Більш того — події почали розвиватися наче в бойовику. Одному з крадіїв вдалося втекти на власних двох. Інший — намагався прорватись на авто. При цьому він протаранив машини поліції та збив одного з патрульних. Після цього правоохоронці відкрили вогонь — однак ні в кого не влучили. Наразі ведуться пошукові роботи. В поліції коментувати епізод — відмовилися.

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