Голлівудський бойовик на проспекті Гагаріна

Вперше за три десятки років! У Дніпрі взялися ремонтувати одну з головних вулиць житломасиву Парус — Гідропаркову. Сьогодні інспектувати хід робіт туди приїхав міський голова Борис Філатов. Можливістю достукатися до очільника Дніпра скористалися мешканці сусідніх вулиць.
Поліцейські, що патрулювали вулицю, помітили, як двоє невідомих намагалися викрасти автівку. Але затримати злочинців не вдалося. Більш того — події почали розвиватися наче в бойовику. Одному з крадіїв вдалося втекти на власних двох. Інший — намагався прорватись на авто. При цьому він протаранив машини поліції та збив одного з патрульних. Після цього правоохоронці відкрили вогонь — однак ні в кого не влучили. Наразі ведуться пошукові роботи. В поліції коментувати епізод — відмовилися.