На Дніпропетровщині ускладнилась ситуація з кором

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6 апреля 2019 | 09:21
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Довгоочікувана реконструкція!05 апреля 2019 18:49
Вперше за три десятки років! У Дніпрі взялися ремонтувати одну з головних вулиць житломасиву Парус — Гідропаркову. Сьогодні інспектувати хід робіт туди приїхав міський голова Борис Філатов. Можливістю достукатися до очільника Дніпра скористалися мешканці сусідніх вулиць.
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