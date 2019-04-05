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Довгоочікувана реконструкція! Довгоочікувана реконструкція!

05 апреля 2019 18:49

Вперше за три десятки років! У Дніпрі взялися ремонтувати одну з головних вулиць житломасиву Парус — Гідропаркову. Сьогодні інспектувати хід робіт туди приїхав міський голова Борис Філатов. Можливістю достукатися до очільника Дніпра скористалися мешканці сусідніх вулиць.

18:57Corporate Runners
18:55Міни, гранати та навіть авіабомби
18:54Голлівудський бойовик на проспекті Гагаріна
18:21Відбулися громадські слухання про подорожчання вартості перевезення в маршрутках
18:41Прямо у фойє!
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На Дніпропетровщині ускладнилась ситуація з кором

05 апреля 2019 18:51

За останній тиждень зафіксовано дев’яносто чотири нових випадків захворювання. З них понад двадцять у дітей. В нашій області спалахи переважно там, де найнижчі показники вакцинації. Це Апостолівський та Першотравенський райони. Медики вкотре закликають не нехтувати щепленнями. Дорослі можуть придбати вакцину самостійно. Для дітей до вісімнадцяти років вона безкоштовна. Також коштом держави вакцинують групи ризику.

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