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Відбулися громадські слухання про подорожчання вартості перевезення в маршрутках Відбулися громадські слухання про подорожчання вартості перевезення в маршрутках

05 апреля 2019 18:21

Вперше за останні п’ять років у Дніпрі відбулися громадські слухання щодо перевезень в маршрутках та автобусах міста. Мова йшла про можливе подорожчання цієї послуги. На обговорення запросили власників АТП, водіїв, членів транспортної профспілки й — громадськість. Останньої було небагато, адже захід провели всередині робочого дня.

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Довгоочікувана реконструкція!

05 апреля 2019 18:49

Вперше за три десятки років! У Дніпрі взялися ремонтувати одну з головних вулиць житломасиву Парус — Гідропаркову. Сьогодні інспектувати хід робіт туди приїхав міський голова Борис Філатов. Можливістю достукатися до очільника Дніпра скористалися мешканці сусідніх вулиць.  

Вулиця Гідропаркова. Одна з ключових доріг на житломасиві Парус. Вона веде до низки багатоповерхівок та приватних будинків. Місцеві згадують: ремонту тут не було понад три десятки років. На дорогу постійно скаржилися депутатам та міським чиновникам. Навіть зареєстрували петицію про ремонт. І от цьогоріч його таки дочекалися. Ремонтувати вулицю вирішили комплексно. До роботи стали наприкінці березня. Підрядники мають вкласти нове асфальтобетонне покриття, замінити бордюри і освітлення. Наразі вже відновлені зливовідводи. На все це виділили близько одинадцяти мільйонів гривень. Користуючись нагодою достукатися до міського голови, на Гідропаркову завітали мешканці сусідньої вулиці. У мерії ж твердять — ремонт внутрішньоквартальних доріг — це начебто відповідальність місцевих депутатів. Завершити усі роботи на Гідропарковій планують на початку липня. Вздовж дороги обіцяють засіяти газон та облаштувати сквер.

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