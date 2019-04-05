



Відбулися громадські слухання про подорожчання вартості перевезення в маршрутках Вперше за останні п’ять років у Дніпрі відбулися громадські слухання щодо перевезень в маршрутках та автобусах міста. Мова йшла про можливе подорожчання цієї послуги. На обговорення запросили власників АТП, водіїв, членів транспортної профспілки й — громадськість. Останньої було небагато, адже захід провели всередині робочого дня. Але трьох десятків мешканців цілком вистачило, щоб змусити нервувати представників перевізників. Дискусія була запальною й тривала понад три години. Слухання про підвищення проїзду в маршрутках провели у маловідомому клубі в Кайдаках, о чотирнадцятій годині. Й одразу стало зрозуміло, що люди, які знайшли час їх відвідати — то переважно працівники міських АТП. Водії вважають, що підняття вартості проїзду в маршрутках — то справа вирішена. Пересічні мешканці, які теж підходять до будівлі, мають надії з’ясувати не лише питання вартості проїзду, але й якості перевезень. Прохання нечисленної громадськості перенести слухання на більш зручний час у будівлю міськради — водії, яких було значно більше, провалили. Ось так дружно вони проголосували проти. Голова департаменту транспорту Ігор Маковцев одразу пояснив, що громадські слухання — це суто обговорення. Його учасники не мають повноваженнь приймати якісь рішення. Каже, транспортникам усього лише надали можливість пояснити — чому вони хочуть підвищення. Подорожчання палива, про яке згадують, було ще в грудні. Зараз ситуація зміцнилася на краще, — одразу обурюються люди. Чому ж взагалі йдеться про подорожчання? Питання й до обґрунтування подорожчання. У тому числі про дані пасажиропотоку, які подають перевізники. Вони, у свою чергу, вели мову про водіїв, що мігрують працювати у Польщу, дорогі запчастини та нові машини, які вони мають купувати. Але все це лише обговорення. Мова про подорожчання вартості проїзду зараз не йдеться — заявив представник мерії. «Перший млинець — нанівець», — кажуть про слухання представники активної громадськості. Вони відбулися — це вже добре. Дискусія тривала три години. Йшлося про якість перевезень, брудні салони й введення нічних маршрутів. Можливо, громадське обговорення буде продовжено. Принаймні, такі обіцянки прозвучали з боку представників мерії.

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