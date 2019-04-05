11 канал
6 апреля 2019 | 09:21

Довгоочікувана реконструкція! Довгоочікувана реконструкція!

05 апреля 2019 18:49

Вперше за три десятки років! У Дніпрі взялися ремонтувати одну з головних вулиць житломасиву Парус — Гідропаркову. Сьогодні інспектувати хід робіт туди приїхав міський голова Борис Філатов. Можливістю достукатися до очільника Дніпра скористалися мешканці сусідніх вулиць.

18:57Corporate Runners
18:55Міни, гранати та навіть авіабомби
18:54Голлівудський бойовик на проспекті Гагаріна
18:51На Дніпропетровщині ускладнилась ситуація з кором
18:41Прямо у фойє!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Відбулися громадські слухання про подорожчання вартості перевезення в маршрутках

05 апреля 2019 18:21

Вперше за останні п’ять років у Дніпрі відбулися громадські слухання щодо перевезень в маршрутках та автобусах міста. Мова йшла про можливе подорожчання цієї послуги. На обговорення запросили власників АТП, водіїв, членів транспортної профспілки й — громадськість. Останньої було небагато, адже захід провели всередині робочого дня.  Але трьох десятків мешканців цілком вистачило, щоб змусити нервувати представників перевізників. Дискусія була запальною й тривала понад три години.

Слухання про підвищення проїзду в маршрутках провели у маловідомому клубі в Кайдаках, о чотирнадцятій годині. Й одразу стало зрозуміло, що люди, які знайшли час їх відвідати — то переважно працівники міських АТП. Водії вважають, що підняття вартості проїзду в маршрутках — то справа вирішена. Пересічні мешканці, які теж підходять до будівлі, мають надії з’ясувати не лише питання вартості проїзду, але й якості перевезень. Прохання нечисленної громадськості перенести слухання на більш зручний час у будівлю міськради — водії, яких було значно більше, провалили. Ось так дружно вони проголосували проти. Голова департаменту транспорту Ігор Маковцев одразу пояснив, що громадські слухання — це суто обговорення. Його учасники не мають повноваженнь приймати якісь рішення. Каже, транспортникам усього лише надали можливість пояснити — чому вони хочуть підвищення. Подорожчання палива, про яке згадують, було ще в грудні. Зараз ситуація зміцнилася на краще, — одразу обурюються люди. Чому ж взагалі йдеться про подорожчання? Питання й до обґрунтування подорожчання. У тому числі про дані пасажиропотоку, які подають перевізники. Вони, у свою чергу, вели мову про водіїв, що мігрують працювати у Польщу, дорогі запчастини та нові машини, які вони мають купувати. Але все це лише обговорення. Мова про подорожчання вартості проїзду зараз не йдеться — заявив представник мерії. «Перший млинець — нанівець», — кажуть про слухання представники активної громадськості. Вони відбулися — це вже добре. Дискусія тривала три години. Йшлося про якість перевезень, брудні салони й введення нічних маршрутів. Можливо, громадське обговорення буде продовжено. Принаймні, такі обіцянки прозвучали з боку представників мерії.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.07
 RUB   0.41
 USD   26.77
09:00Мой малыш
09:30Наш сад
10:00Перевоплощение
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+