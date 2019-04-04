11 канал
5 апреля 2019 | 12:30

Тривалий час не годували! Тривалий час не годували!

04 апреля 2019 18:20

У стані повного виснаження з критично низькою вагою та у комі третього ступеня — до лікарні Мечникова привезли 68-річну жінку. Лікарі від побаченого шоковані: літня жінка, без перебільшення, виглядала наче живий мрець. Кажуть: таке могло статися тільки якщо її тривалий час не годували. Врятувати пацієнтку не змогли.

18:37День відкритих дверей для школярів
18:32Вдихнути життя у лівий берег Дніпра
18:27Муніципальна няня
18:10Газова атака та масова евакуація у медзакладі!
18:46Гончарівські читання
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Прямо у фойє!

04 апреля 2019 18:41

Театр драми та комедії запропонував глядачам подивитися виставу, не входячи у залу.  Прем’єра за назвою " Підбори» — це результат творчої праці невеличкої групи акторів та молодого режисера театру. Для експериментальної вистави у фойє — вони вирішили обрати відому п’єсу французького драматурга Жана Поля Сартра «За зачиненими дверима». Три вечори поспіль виставу втілюють у фойє театру. За цей нетривалий час вона отримала дуже різні відгуки. Від відвертого неприйняття форми та змісту твору до підтримки театрального експерименту. Люди завжди у пошуку нових емоцій і готові до випробувань. Чим ще здивувати глядача — розмірковують театрали. Здавалося б легко — перенести дію зі звичайної сцени у фойє, поставити ось такі стільці для глядача, зробити лаконічні декорації. Але головною все ж залишається драматургія. Жан Поль Сартр у цьому випадку — справжній 3D-формат. Втім це буде пекло. Принаймні про місце дії можна дізнатися у першоджерелі. А от як в ньому існуватимуть чотири персонажі п’єси у виконанні тутешніх акторів — оце цікаво. Виконавиця ще однієї жіночої ролі теж захоплена роботою над французькою класикою. Хоча каже, вперше грає негативну роль. А й вірно — нехай вирішують глядачі, до чого тут підбори. Режисер Олексій Стильно утримався ділитися думками, що саме він намагався поставити : трилер, жахливу казку або трагіфарс. Це його перша робота, як постановника. До речі, Олексій грає й одну з найскладніших ролей, прототипом персонажу якої, ймовірно, був сам автор п’єси. Великий екзистенціаліст Сартр — який багато думав перед тим, як що-небудь написати.

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