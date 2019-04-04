



Прямо у фойє! Театр драми та комедії запропонував глядачам подивитися виставу, не входячи у залу. Прем’єра за назвою " Підбори» — це результат творчої праці невеличкої групи акторів та молодого режисера театру. Для експериментальної вистави у фойє — вони вирішили обрати відому п’єсу французького драматурга Жана Поля Сартра «За зачиненими дверима». Три вечори поспіль виставу втілюють у фойє театру. За цей нетривалий час вона отримала дуже різні відгуки. Від відвертого неприйняття форми та змісту твору до підтримки театрального експерименту. Люди завжди у пошуку нових емоцій і готові до випробувань. Чим ще здивувати глядача — розмірковують театрали. Здавалося б легко — перенести дію зі звичайної сцени у фойє, поставити ось такі стільці для глядача, зробити лаконічні декорації. Але головною все ж залишається драматургія. Жан Поль Сартр у цьому випадку — справжній 3D-формат. Втім це буде пекло. Принаймні про місце дії можна дізнатися у першоджерелі. А от як в ньому існуватимуть чотири персонажі п’єси у виконанні тутешніх акторів — оце цікаво. Виконавиця ще однієї жіночої ролі теж захоплена роботою над французькою класикою. Хоча каже, вперше грає негативну роль. А й вірно — нехай вирішують глядачі, до чого тут підбори. Режисер Олексій Стильно утримався ділитися думками, що саме він намагався поставити : трилер, жахливу казку або трагіфарс. Це його перша робота, як постановника. До речі, Олексій грає й одну з найскладніших ролей, прототипом персонажу якої, ймовірно, був сам автор п’єси. Великий екзистенціаліст Сартр — який багато думав перед тим, як що-небудь написати. \

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