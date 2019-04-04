11 канал
5 апреля 2019 | 12:30

Тривалий час не годували! Тривалий час не годували!

04 апреля 2019 18:20

У стані повного виснаження з критично низькою вагою та у комі третього ступеня — до лікарні Мечникова привезли 68-річну жінку. Лікарі від побаченого шоковані: літня жінка, без перебільшення, виглядала наче живий мрець. Кажуть: таке могло статися тільки якщо її тривалий час не годували. Врятувати пацієнтку не змогли.

18:41Прямо у фойє!
18:32Вдихнути життя у лівий берег Дніпра
18:27Муніципальна няня
18:10Газова атака та масова евакуація у медзакладі!
18:46Гончарівські читання
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День відкритих дверей для школярів

04 апреля 2019 18:37

У стінах обласної лікарні імені Мечникова майже півсотні учнів з різних шкіл міста та області приїхали особисто знайомитися зі світом медицини.  Знайомтесь — Альона. Разом з іншими школярами Першотравенська вона на екскурсії у легендарній лікарні Мечникова. Все побачене, каже, їй знадобиться у майбутньому. Дівчині подобаються всі тонкощі професії лікаря, бо вона пов’язана із найцікавішим та водночас найскладнішим творінням природи — тілом людини. Головний лікар Сергій Риженко покладає неабиякі надії на сьогоднішню молодь. Тому день відкритих дверей максимально прозоро та чесно покаже роботу в лікарні. Школярі побували у свята святих Мечникова — операційних, де рятують життя українським бійцям. Відвідали й нове відділення інноваційної хірургії. Керівництво ж лікарні сподівається побачити запал в юних очах. Неабияку зацікавленість у дітей викликав і магнітно-резонансний томограф. Таке обладнання на власні очі діти ще не бачили. У день відкритих дверей до лікарні завітали майже 40 школярів. Більшість з них планує пов’язати своє життя з медициною. Екскурсії для школярів лікарня проводить щороку. Мета, кажуть медики — надихнути учнів на обрання саме цієї професії. Бо порятунок життя — найблагородніша справа.

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