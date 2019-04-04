



День відкритих дверей для школярів У стінах обласної лікарні імені Мечникова майже півсотні учнів з різних шкіл міста та області приїхали особисто знайомитися зі світом медицини. Знайомтесь — Альона. Разом з іншими школярами Першотравенська вона на екскурсії у легендарній лікарні Мечникова. Все побачене, каже, їй знадобиться у майбутньому. Дівчині подобаються всі тонкощі професії лікаря, бо вона пов’язана із найцікавішим та водночас найскладнішим творінням природи — тілом людини. Головний лікар Сергій Риженко покладає неабиякі надії на сьогоднішню молодь. Тому день відкритих дверей максимально прозоро та чесно покаже роботу в лікарні. Школярі побували у свята святих Мечникова — операційних, де рятують життя українським бійцям. Відвідали й нове відділення інноваційної хірургії. Керівництво ж лікарні сподівається побачити запал в юних очах. Неабияку зацікавленість у дітей викликав і магнітно-резонансний томограф. Таке обладнання на власні очі діти ще не бачили. У день відкритих дверей до лікарні завітали майже 40 школярів. Більшість з них планує пов’язати своє життя з медициною. Екскурсії для школярів лікарня проводить щороку. Мета, кажуть медики — надихнути учнів на обрання саме цієї професії. Бо порятунок життя — найблагородніша справа.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



