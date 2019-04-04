11 канал
5 апреля 2019 | 12:29

Тривалий час не годували! Тривалий час не годували!

04 апреля 2019 18:20

У стані повного виснаження з критично низькою вагою та у комі третього ступеня — до лікарні Мечникова привезли 68-річну жінку. Лікарі від побаченого шоковані: літня жінка, без перебільшення, виглядала наче живий мрець. Кажуть: таке могло статися тільки якщо її тривалий час не годували. Врятувати пацієнтку не змогли.

18:41Прямо у фойє!
18:37День відкритих дверей для школярів
18:27Муніципальна няня
18:10Газова атака та масова евакуація у медзакладі!
18:46Гончарівські читання
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Вдихнути життя у лівий берег Дніпра

04 апреля 2019 18:32

У місті триває масштабна реконструкція стадіону імені Петра Лайка, який колись належав Вагоноремонтному заводу. Фактично, це будівництво з нуля спортивного об’єкта.  Від колишнього стадіону залишились лише підземні комунікації та будівля спорткомплексу. Після масштабного оновлення, обіцяє очільник міста, цей стадіон стане кращим аніж аналогічні у Луцьку, Сумах та Кропивницькому. Вісім бігових доріжок, майданчики для штовхання ядра, метання молота, диска та списа. А також зони для стрибків у висоту, довжину і з жердиною — на оновленому стадіоні облаштують місця для практично всіх видів легкої атлетики. І усе за міжнародними стандартами. Палі для майбутніх глядацьких місць тут встановлювали майже безшумним способом — за допомогою спеціальної машини. Тож мешканцям навколишніх будинків масштабна реконструкція особливого клопоту не завдає. Вони, навпаки, чекають на відкриття стадіону. Та доведеться ще почекати. Стадіон готовий лише на 45%. Та зроблені усі найскладніші роботи. Клопоту будівельникам завдали ґрунтові води. Через них роботи трохи затягнулись та довелось навіть вносити зміни у проект. Бігові доріжки вже покрили асфальтобетоном. Далі їх вистелять спеціальним покриттям швейцарського виробництва. Найближчим часом на стадіоні також зроблять автоматичну систему поливу та покладуть натуральний газон для футбольного поля. Завершити усі роботи тут планують до кінця 19 року. А вже навесні 20-го оновлений стадіон зможе приймати перші міжнародні змагання.

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