11 канал
5 апреля 2019 | 12:30

Тривалий час не годували! Тривалий час не годували!

04 апреля 2019 18:20

У стані повного виснаження з критично низькою вагою та у комі третього ступеня — до лікарні Мечникова привезли 68-річну жінку. Лікарі від побаченого шоковані: літня жінка, без перебільшення, виглядала наче живий мрець. Кажуть: таке могло статися тільки якщо її тривалий час не годували. Врятувати пацієнтку не змогли.

18:41Прямо у фойє!
18:37День відкритих дверей для школярів
18:32Вдихнути життя у лівий берег Дніпра
18:10Газова атака та масова евакуація у медзакладі!
18:46Гончарівські читання
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Муніципальна няня

04 апреля 2019 18:27

Від 5 до 15 тисяч гривень. Саме на таку зарплату може розраховувати няня в Україні. Однак держава вирішила трохи зняти фінансове навантаження з батьків і запропонувала програму «муніципальна няня».  А це означає, що від початку року кожна родина, яка виховує дитину до трьох років, отримуватиме певну суму. З приводу такої ініціативи тривають жваві суперечки. Тридцятого січня Кабмін остаточно затвердив порядок відшкодування вартості послуг за програмою «Муніципальна няня». Розмір компенсації становить тисячу шістсот двадцять шість гривень на місяць. Вона дорівнює мінімуму, що виділяється на дітей віком до шести років. На неї можуть розраховувати родини, які користуються послугами няні для своєї дитини. Але деякі експерти вважають, що така ініціатива — не така вже й підтримка. Родина має офіційно працевлаштувати доглядальницю, підписати з нею договір і подати документи в управління соціального захисту. Це мало б вивести нянь з тіні. А родина — отримати офіційну гарантію, у випадку виникнення суперечливої ситуації. Однак у реальності багато доглядальниць не хочуть підписувати договір. Альтернативою няні, що винаймають батьки, може стати приватний дитсадок. І це дійсно гарно для дитини, запевняють психологи. В ролі няні може виступати не тільки фізична особа, а й, наприклад, директор приватного дитячого садка. В цих установах ініціативу «Муніципальна няня» тільки підтримують. Таким чином у муніципальних закладах з’явиться конкуренція — приватні дитсадки. На програму «Муніципальна няня» в бюджет поточного року Уряд заклав п’ятсот мільйонів гривень. У будь-якому разі програма тільки но починає працювати. Тож переваги та недоліки побачимо вже найближчим часом.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.32
 RUB   0.41
 USD   27.02
12:15Анекдоты по-украински
12:40Чужие ошибки
13:30Телемагазин
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+