



Муніципальна няня Від 5 до 15 тисяч гривень. Саме на таку зарплату може розраховувати няня в Україні. Однак держава вирішила трохи зняти фінансове навантаження з батьків і запропонувала програму «муніципальна няня». А це означає, що від початку року кожна родина, яка виховує дитину до трьох років, отримуватиме певну суму. З приводу такої ініціативи тривають жваві суперечки. Тридцятого січня Кабмін остаточно затвердив порядок відшкодування вартості послуг за програмою «Муніципальна няня». Розмір компенсації становить тисячу шістсот двадцять шість гривень на місяць. Вона дорівнює мінімуму, що виділяється на дітей віком до шести років. На неї можуть розраховувати родини, які користуються послугами няні для своєї дитини. Але деякі експерти вважають, що така ініціатива — не така вже й підтримка. Родина має офіційно працевлаштувати доглядальницю, підписати з нею договір і подати документи в управління соціального захисту. Це мало б вивести нянь з тіні. А родина — отримати офіційну гарантію, у випадку виникнення суперечливої ситуації. Однак у реальності багато доглядальниць не хочуть підписувати договір. Альтернативою няні, що винаймають батьки, може стати приватний дитсадок. І це дійсно гарно для дитини, запевняють психологи. В ролі няні може виступати не тільки фізична особа, а й, наприклад, директор приватного дитячого садка. В цих установах ініціативу «Муніципальна няня» тільки підтримують. Таким чином у муніципальних закладах з’явиться конкуренція — приватні дитсадки. На програму «Муніципальна няня» в бюджет поточного року Уряд заклав п’ятсот мільйонів гривень. У будь-якому разі програма тільки но починає працювати. Тож переваги та недоліки побачимо вже найближчим часом.

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