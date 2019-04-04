



Тривалий час не годували! У стані повного виснаження з критично низькою вагою та у комі третього ступеня — до лікарні Мечникова привезли 68-річну жінку. Лікарі від побаченого шоковані: літня жінка, без перебільшення, виглядала наче живий мрець. Кажуть: таке могло статися тільки якщо її тривалий час не годували. Врятувати пацієнтку не змогли. Лікарня Мечникова п’ять років приймає бійців з передової, тож лікарі тут надивилися всякого. Втім, коли побачили Ніну Миколаївну — були просто шоковані. Повне виснаження, вага — трохи більше тридцяти кілограмів. Жінка перебувала у глибокій комі. Її не те що не лікували, а навіть не годували, кажуть лікарі. До медзакладу жінку привіз син. Чому не звернувся за допомогою раніше — не пояснив. Та медики вже були безсилі — хвора померла. Сусіди згадують Ніну Миколаївну як дивну жінку. Востаннє Ніну Миколаївну тут бачили близько місяця тому. Останнім часом жінка сильно схудла, кажуть сусіди. Втім, особливої уваги на це ніхто не звертав. Всі, хто знав жінку, як один кажуть: в неї були психічні розлади. Як, власне, і в її сина. Він навіть перебуває на обліку у психіатра. Допомагати дивакуватим людям намагалася сусідка навпроти. Та що відбувалося всередині помешкання — для всіх таємниця. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці вже знають причину смерті — серцево-легенева недостатність. І продовжують розбиратися в подробицях. Наразі допитують сина померлої жінки. Син пояснює, що дійсно мати хворіла, він викликав швидку вже тоді, коли вона перестала розмовляти. До цього вона ні на що не скаржилась і, наскільки він говорить, — відмовлялась від будь-якої медичної допомоги. Найближчим часом поліція визначить — була це природна смерть, нещасний випадок або все ж вбивство. Також правоохоронці чекають довідки з лікарні стосовно психічного стану сина померлої. Найвірогідніше, його визнають неосудним.

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