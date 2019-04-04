11 канал
5 апреля 2019 | 12:29

Тривалий час не годували! Тривалий час не годували!

04 апреля 2019 18:20

У стані повного виснаження з критично низькою вагою та у комі третього ступеня — до лікарні Мечникова привезли 68-річну жінку. Лікарі від побаченого шоковані: літня жінка, без перебільшення, виглядала наче живий мрець. Кажуть: таке могло статися тільки якщо її тривалий час не годували. Врятувати пацієнтку не змогли.

18:41Прямо у фойє!
18:37День відкритих дверей для школярів
18:32Вдихнути життя у лівий берег Дніпра
18:27Муніципальна няня
18:46Гончарівські читання
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Газова атака та масова евакуація у медзакладі!

04 апреля 2019 18:10

Персонал та пацієнти поліклініки при сьомій лікарні сьогодні стали жертвами хуліганства. Невідомий розпилив газовий балончик прямо на першому поверсі будівлі. У людей, які перебували в приміщенні, одразу з’явилися характерні симптоми: кашель та першіння. Це кадри з евакуації персоналу та пацієнтів сьомої клінічної лікарні. Близько пів на дванадцяту дня люди масово відчули неприємні симптоми. Нездужання відчули навіть люди, які перебували на поверхах вище. Перелякані пацієнти та персонал поспішили залишили будівлю. У поліклініці на цей момент знаходилася понад сотня осіб. На місце одразу ж викликали поліцію та рятувальників. Рятувальники визначили: швидше за все причиною виникнення симптомів стало розпилення газового балончика. Хто і навіщо вирішив «побешкетувати», тепер встановлюватимуть правоохоронці. Підозрюваних у даному інциденті поки що немає, адже ні персонал, ні пацієнти, нікого підозрілого не помітили. Наразі поліклініка працює у звичному режимі.

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