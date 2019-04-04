



Газова атака та масова евакуація у медзакладі! Персонал та пацієнти поліклініки при сьомій лікарні сьогодні стали жертвами хуліганства. Невідомий розпилив газовий балончик прямо на першому поверсі будівлі. У людей, які перебували в приміщенні, одразу з’явилися характерні симптоми: кашель та першіння. Це кадри з евакуації персоналу та пацієнтів сьомої клінічної лікарні. Близько пів на дванадцяту дня люди масово відчули неприємні симптоми. Нездужання відчули навіть люди, які перебували на поверхах вище. Перелякані пацієнти та персонал поспішили залишили будівлю. У поліклініці на цей момент знаходилася понад сотня осіб. На місце одразу ж викликали поліцію та рятувальників. Рятувальники визначили: швидше за все причиною виникнення симптомів стало розпилення газового балончика. Хто і навіщо вирішив «побешкетувати», тепер встановлюватимуть правоохоронці. Підозрюваних у даному інциденті поки що немає, адже ні персонал, ні пацієнти, нікого підозрілого не помітили. Наразі поліклініка працює у звичному режимі.

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