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Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками

03 апреля 2019 18:28

Жителі одного з будинків на вулиці Титова аж два місяці мерзли у власних квартирах — з холодними батареями. Коли ж опалення нарешті подали, виявилося, що воно за ціною золота! Рахунок за двокімнатну квартиру — лише вдумайтесь — майже чотири з половиною тисячі гривень на місяць.

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Гончарівські читання

03 апреля 2019 18:46

Сьогодні 101-а річниця з дня народження українського письменника Олеся Гончара, який, до речі, є нашим земляком.  На честь цієї дати на Європейській площі влаштували літературні читання. Поезія та проза Гончара лунали просто неба. Улюбленими уривками ділилися школярі Дніпра, до яких запрошували долучитися усіх охочих.

Дві 2019 секунд. Саме стільки часу тривала літературна акція на честь Олеся Гончара на Європейській площі. Молоді виконавці обрали уривки або на свій смак, або за порадою вчителів. Ось дівчатка читали новелу про поетову долю. Олесь Гончар прожив в Дніпрі багато років, вчився в університеті, що зараз носить його ім’я. Писав про наше місто та його людей у творах, які входять до шкільної програми. Хоча ось так миттєво згадати романи Гончара перехожі й не можуть. Міська літературна акція пройшла за підтримки мерії. Хоча, приміром Дар’я Біла, яка опікується справами молоді, не вважає себе палкою шанувальницею цього автора. Каже — Гончар безумовно цікава особистість, але твори — не дуже їй близькі. А от українські філологи певні — Гончар може бути зрозумілий сучасній молоді. Адже він не лише титан слова, а й істинний син України. «Собор», «Тронка», «Бригантина», «Людина і зброя» й багато інших творів, у тому числі віршів. Гончара можна відкрити для себе не лише у шкільному підручнику. З наймолодшим українським класиком, що жив та творив у Дніпрі, ніколи не пізно знайомитися.

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