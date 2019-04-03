



Антивандальний актив Небайдужі дніпряни об’єдналися задля порятунку культурної спадщини міста. Поштовхом став скандал, який розгорівся навколо зруйнування скульптури «Дніпровські хвилі» - авторства відомого українського монументаліста Ернеста Коткова. Як планують рятувати мистецькі об’єкти, що не мають офіційного статусу пам’ятки? Історики, художники, мистецтвознавці, архітектори та просто небайдужі дніпряни вирішили об’єднатися і створити робочу групу. Вона опікуватиметься предметами культурної спадщини міста. Поштовхом до рішучих дій городян стало нещодавнє зруйнування скульптури «Дніпровські хвилі». Вона не входила до офіційного переліку об’єктів культурної спадщини. Тож ніяк захищена не була. Цей випадок вандалізму неабияк обурив дніпрян. Однак чи готові люди власними силами підтримувати те, що так голосно захищають на словах? Проте, у місті вистачає небайдужих, готових проявляти ініціативу. Уже зараз починають створювати перелік обєктів, які ремонтуватимуть, відмиватимуть та підтримуватимуть у належному стані. Туди потраплять пам«ятки, які не входять до офіційного переліку культурної спадщини. Щойно перші списки будуть укладені, їх запропонують до розгляду міської ради. Активісти вважають: щоб не повторити сумнозвісну історію «Дніпровських хвиль», коли власник навіть не поцікавився цінністю скульптури, перш ніж її зруйнувати, місто повинне мати вплив на балансоутримувачів таких цінностей. А щоб тримати людей у курсі подальших дій, у мережі Фейсбук створять публічну сторінку.

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