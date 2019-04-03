



Запрацював електронний рецепт у програмі «Доступні ліки» Людям із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом цей механізм дозволяє купувати ліки зі значною знижкою. Як розібратись у новій системі? Марія Іллівна — завсідниця міської поліклініки. В неї серцева недостатність та два пережитих інфаркти. За рецептами пенсіонерці доводиться ходити часто. Про нову програму електронних рецептів не чула. Але охоче бажає спробувати. Під час чергового огляду лікарка перевіряє тиск та, як зазвичай, виписує Марії Іллівні ліки. Але сьогодні вже — новим шляхом. Процедура проста: два кліки на спеціальному сайті, перевірка номеру телефону. За мить на мобільний хворої надходить смс-повідомлення. Для наочності видрукували рецепт. Програма «Доступні ліки» працює з 2017 року. У ній понад 250 назв препаратів для людей із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом другого типу. З електронними рецептами, кажуть медики, працювати зручніше. Приміром, провізорам не доведеться розбирати лікарські каракулі. В Департаменті охорони здоров’я запевняють, є ще одна значна перевага над колишньою системою. Але ж чи працює розрекламоване ноу-хау в дії ? Ми з Марією Іллівною вирушаємо в аптеки, які вже мають підтримувати програму «Електронний рецепт». Але вже у найближчій аптеці пенсіонерці відмовляють… Мовляв, система — не готова! На черзі ще одна аптека, яку до речі, нам порадили самі лікарі поліклініки. Отримати електронний рецепт зовсім не складно. Значно важче виявилось знайти аптеку, в якій безкоштовні ліки можна придбати. Утім, чиновники твердять, це лише питання часу, аптеки тільки розпочали підключення до системи. Перевіривши цей механізм на «Доступних ліках» — не виключено, що кількість рецептурних медикаментів у програмі можуть розширити. А згодом — відпускати усі рецепти за таким форматом.

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