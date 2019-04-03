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Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками

03 апреля 2019 18:28

Жителі одного з будинків на вулиці Титова аж два місяці мерзли у власних квартирах — з холодними батареями. Коли ж опалення нарешті подали, виявилося, що воно за ціною золота! Рахунок за двокімнатну квартиру — лише вдумайтесь — майже чотири з половиною тисячі гривень на місяць.

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У поліції прокоментували скандал навколо прихованої агітації у «день тиші»

03 апреля 2019 18:31

Дніпропетровщина встановила антирекорд за кількістю порушень. Загалом в регіоні відкрили 29 кримінальних проваджень, 15 з них — у день голосування.  Майже три з половиною сотні заяв про порушення — і це тільки у день виборів. Дніпропетровщина б’є рекорди за кількістю махінацій. У поліції пояснюють: то все суха статистика та їхня надмірна пильність. Найбільш розповсюджені звернення — «не знайшли себе у списках» та незаконна агітація. Якщо до відсутності виборців у реєстрі зазвичай копи не мають жодного відношення, то з так званою прихованою агітацією не все так однозначно. Дніпро ще у день тиші заполонили борди із написами «Думай», «Змінюй», «Не втрать ще 5 років». За ними — переконані дніпряни — можна було легко ідентифікувати символіку кандидатів. У поліції кажуть: все має вирішити суд. Прокоментували копи й масові прописки. Є й випадки виносу бюлетенів та порушення таємниці голосування. Переважно — це фото у соцмережах. Стали відомі й нові подробиці псевдозамінувань на Дніпропетровщині. Зокрема у випадку з метро начебто мав місце прямий політичний підтекст. На щастя, усі замінування виявились хибними. 12 разів на виборчих дільницях зникало світло — переважно у сільській місцевості та Кривому Розі. Двічі рятувальники допомогали виборчим комісіям. У поліції попереджають порушників. Під час другого туру порядок охоронятимуть не менш суворо — виведуть понад 11 тисяч силовиків. Ще раз нагадують перевірити себе у списках виборців на сайті держреєстру, аби потім не турбувати поліцейських. Бо за хибний виклик також загрожує штраф.

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