



Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками Жителі одного з будинків на вулиці Титова аж два місяці мерзли у власних квартирах — з холодними батареями. Коли ж опалення нарешті подали, виявилося, що воно за ціною золота! Рахунок за двокімнатну квартиру — лише вдумайтесь — майже чотири з половиною тисячі гривень на місяць. Тепер люди вимагають перерахунку! Утім, теплопостачальники робити цього не поспішають. Опалювальний сезон для більшості мешканців вулиці Титова, 7 розпочався аж двадцять п’ятого січня! До того тепло було лише у квартирах на останньому поверсі. Чому так — людям не пояснювали. Та наприкінці січня, коли обійшли всі інстанції й від безвиході вже навіть зателефонували до Кабміну — опалення нарешті з’явилося в усіх. Втім, радість тривала не довго, доки не отримали квитанції. Раїса Іллівна мешкає у двокімнатній квартирі на першому поверсі. Пенсія в жінки порівняно добра — три тисячі гривень. Втім, з такими цінами на тепло, каже, їй не вижити. Тож люди знову стали звертатися в усі служби. В першу чергу, кажуть, до тепловиків. Втім робити перерахунок людям не стали, мовляв сплачують за лічильником, тож жодних порушень немає. А от очільники підприємств-теплопостачальників кажуть — про проблему вперше чують ! Ба більше: одразу навіть не змогли визначитися: хто ж обслуговує будинок — Теплоенерго чи Комунжилсервіс. Але зрештою, тепловики у проблемі пообіцяли розібратися. Вже наступного тижня розкажуть нашим кореспондентам, як така ситуація взагалі могла скластися. І якщо все дійсно так, як говорять люди — обіцяють таки зробити перерахунок.

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