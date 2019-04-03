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Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками Мешканці Дніпра намагаються розібратися з платіжками

03 апреля 2019 18:28

Жителі одного з будинків на вулиці Титова аж два місяці мерзли у власних квартирах — з холодними батареями. Коли ж опалення нарешті подали, виявилося, що воно за ціною золота! Рахунок за двокімнатну квартиру — лише вдумайтесь — майже чотири з половиною тисячі гривень на місяць.

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Фініш опалювального сезону у Дніпрі

03 апреля 2019 18:27

Тепловики підбивають підсумки. Звітують: підготувалися якісно, тож за весь час — серйозних аварій не було. І вже навіть розпочали підготовку до наступного сезону. Утім, не така радісна картина з розрахунками. За зиму значно зріс борг споживачів перед теплопостачальниками.  Нині він складає понад мільярд гривень. Це може стати проблемою перед початком наступного сезону. Адже якщо населення не сплатить по рахунках — тепловики не внесуть передоплату за газ, як того вимагає закон.

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