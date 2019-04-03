



Фініш опалювального сезону у Дніпрі Тепловики підбивають підсумки. Звітують: підготувалися якісно, тож за весь час — серйозних аварій не було. І вже навіть розпочали підготовку до наступного сезону. Утім, не така радісна картина з розрахунками. За зиму значно зріс борг споживачів перед теплопостачальниками. Нині він складає понад мільярд гривень. Це може стати проблемою перед початком наступного сезону. Адже якщо населення не сплатить по рахунках — тепловики не внесуть передоплату за газ, як того вимагає закон.

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