Фініш опалювального сезону у Дніпрі

Жителі одного з будинків на вулиці Титова аж два місяці мерзли у власних квартирах — з холодними батареями. Коли ж опалення нарешті подали, виявилося, що воно за ціною золота! Рахунок за двокімнатну квартиру — лише вдумайтесь — майже чотири з половиною тисячі гривень на місяць.
Тепловики підбивають підсумки. Звітують: підготувалися якісно, тож за весь час — серйозних аварій не було. І вже навіть розпочали підготовку до наступного сезону. Утім, не така радісна картина з розрахунками. За зиму значно зріс борг споживачів перед теплопостачальниками. Нині він складає понад мільярд гривень. Це може стати проблемою перед початком наступного сезону. Адже якщо населення не сплатить по рахунках — тепловики не внесуть передоплату за газ, як того вимагає закон.