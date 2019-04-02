11 канал
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Немає декларації - немає грошей Немає декларації — немає грошей

02 апреля 2019 17:08

З квітня Національна служба здоров’я припиняє фінансування тих пацієнтів, які не підписали угоду із сімейним лікарем. Зараз такі декларації мають 26 мільйонів українців, інші — поки не визначились. Чи означає це, що без декларації вам відмовлять у медичній допомозі.

17:30Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм
17:14Втратили майно у страшній пожежі
17:12Стабільність у фінансовій сфері
16:59Дніпропетровська чи Січеславська?
18:29Головна будівля Історичного музею Дніпра — під загрозою руйнації
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Справжня драма в театрі Опери та балету

02 апреля 2019 18:06

Скандал розгорівся між трупою та новопризначеним керівництвом. Конфлікт триває вже понад три місяці, а актори заявляють про постійні порушення трудового законодавства.  Гучні заяви, скандали та суперечки, що вийшли за межі сцени. Представники колективу театру опери та балету організували цілу прес-конференцію. Скаржаться на нове керівництво. Але найбільше невдоволених хвилює відсторонення від роботи досвічених працівників, безпричинне зняття з ролей ведучих солістів. А ще — ігнорування у репертуарі театру української опери. Натомість керівництво театру відповідає стримано. Виконуючий обов’язки директора твердить: усі звинувачення у руйнуванні українського репертуару — то наклеп. Про виконуючого обов’язки головного режисера, який і озвучував найбільше претензій, каже: дуже розчарований у людині, котра замість репетиції з оркестром — влаштовує скандали. Це — швейний цех театру. Тут вишивають костюми для вистав. Робітниці кажуть: атмосфера у колективі гарна, всі працюють, навіть не дивлячись на важку роботу. Задоволені і актори. Переконують: доводиться поєднувати одночасно багато речей, але з цього і складається їхня робота. А от невдоволені працівники театру свою колективну заяву відправили до Міністерства культури, обласної ради та навіть до прокуратури. Щоправда, підписались під скаргами лише двадцятеро з півтисячі співробітників дніпровської опери.

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