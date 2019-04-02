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Справжня драма в театрі Опери та балету Справжня драма в театрі Опери та балету

02 апреля 2019 18:06

Скандал розгорівся між трупою та новопризначеним керівництвом. Конфлікт триває вже понад три місяці, а актори заявляють про постійні порушення трудового законодавства.

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Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм

02 апреля 2019 17:30

Це — розлад розвитку нервової системи, що призводить до порушень взаємодії із зовнішнім світом.  І якщо сто років тому були поодинокі випадки, то сьогодні на планеті з аутизмом народжується кожна сота дитина. Наше суспільство тільки починає вчитися взаємодіяти з такими людьми. Приклад тому дніпровська школа номер двадцять вісім. Вона одна з перших взяла до себе інклюзивних дітей.

В цій школі тринадцять дітей з аутизмом. І сьогодні разом зі своїми однокласниками вони на сцені. Бо учасники вистави «Запали світ синім». Саме цей колір є символом підтримки таких людей. Сюжет постановки взяли із життя. Він про те, як діти-аутисти інтегруються у шкільне суспільство. А всі інші їм допомагають. З кожною дитиною-аутистом поруч тьютор. Це помічник вчителя, який завжди допомагає інклюзивній дитині. На сцені вони грають самі себе. Цього дня звичайно в синьому. Вистава «Запали світ синім» — це фрагмент життя дітей з аутизмом у школі. Як вони взаємодіють з вчителями та однокласниками. Останні також вчаться бути частиною інклюзії. Серед глядачів є батьки особливих дітей. Вони першими почали роз’яснювати суспільству, що аутизм — це ментальний діагноз. Що їхні діти виглядають звичайно, але поведінка дещо відрізняється. Відеоролик це також спроба достукатись до суспільства. Простими словами розказати про те, що мозок аутиста просто працює по-іншому. Що така людина може мати особливий талант, корисний суспільству. Вистава закінчується тим, що червоні кульки — як символ нерозуміння, перетворюються на сині. І це означає, що суспільство приймає людей, які відрізняються від більшості своїми особливостями.

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