



Втратили майно у страшній пожежі Мешканці будинку на вулиці Жуковського, 41, що у самому центрі Дніпра — залишилися зі зруйнованими стінами та без даху над головою. Два дні тому будівля, де живуть п’ятеро сімей, спалахнула. У деяких квартирах вогонь знищив усе, що наживалося роками. Люди не знають, куди їм податися і благають про допомогу усіх небайдужих. У квартирі, де матір з донькою мешкали понад двадцять років та лише нещодавно закінчили ремонт, більше нема як жити. Окрім Калініних постраждали ще чотири родини. Усю цю 116-річну двоповерхівку два дні тому ледь не знищила масштабна пожежа. Загоряння сталося у квартирі навпроти. Помешкання вигоріло вщент. Зараз туди навіть немає доступу, тому що всі конструкції знаходяться в аварійному стані. Мешканці почули вибух, а потім побачили вогонь, який за лічені хвилини охопив майже всю будівлю. Чоловік зараз знаходиться у лікарні. Чому зайнялась його квартира — встановлюють. А доки триває розслідування його сусіди думають, як жити далі. Мінімально постраждали лише кілька помешкань, а от всі інші квартири неначе після апокаліпсису. Що робити далі у зруйнованій квартирі — не знають і матір з донькою. Сім’я благає про допомогу. Адже грошей, щоб відремонтувати помешкання, у родини немає. Після пожежі увесь будинок відключили від газу та електрики. Вода у більшості квартир також перекрита. Мешканці сподіваються лише на підтримку міської влади та небайдужих людей. З пропозиціями допомоги можна звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. 093 290 05051 ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА, 067 718 2865 ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. 4149 4393 9114 6648 КАЛІНІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА)).

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