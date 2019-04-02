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Справжня драма в театрі Опери та балету Справжня драма в театрі Опери та балету

02 апреля 2019 18:06

Скандал розгорівся між трупою та новопризначеним керівництвом. Конфлікт триває вже понад три місяці, а актори заявляють про постійні порушення трудового законодавства.

17:30Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм
17:14Втратили майно у страшній пожежі
17:08Немає декларації — немає грошей
16:59Дніпропетровська чи Січеславська?
18:29Головна будівля Історичного музею Дніпра — під загрозою руйнації
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Стабільність у фінансовій сфері

02 апреля 2019 17:12

Національна економіка впевнено вистояла перший тур виборів, твердять експерти.  Кажуть, це ознака того, що їй вдалося достатньо відсторонитися від політики.  Курс гривні до іноземних валют фактично ніяк не відреагував на результати президентських перегонів. Прогнозують, до другого туру в країні пануватиме економічна тиша. Та навіть після нього, додають експерти, ситуація навряд чи суттєво зміниться.

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