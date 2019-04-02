



Немає декларації — немає грошей З квітня Національна служба здоров’я припиняє фінансування тих пацієнтів, які не підписали угоду із сімейним лікарем. Зараз такі декларації мають 26 мільйонів українців, інші — поки не визначились. Чи означає це, що без декларації вам відмовлять у медичній допомозі. Вікторія Левочко — досвічений терапевт. У медицині понад 35 років. За кількістю підписаних декларацій вона одна з лідерів у амбулаторії. За свого лікаря її обрали 2 тисячі пацієнтів. У 12 амбулаторії, що на вул. Титова, 7 терапевтів та 6 педіатрів вже набрали максимальну кількість пацієнтів. Тому тут вирішили ввести в штат трьох додаткових лікарів. Тож до можливого напливу пацієнтів готові. Уважно розглядає цей список і пан Валерій. Чоловік у лікарні не частий гість. Бо хворіє рідко. Тож і укладати угоду з сімейним лікарем не поспішав. Та цього разу дружина змусила. Зараз усі українці поділені на два списки — червоний та зелений. В останньому ті, хто вже підписав декларацію. На кожного пацієнта медзакладу виділяють 370 гривень на рік плюс вікові надбавки. Червоний список поповнили ті, хто ще не визначився. Фінансування таких пацієнтів припиняють з цього місяця. Відтепер пацієнти без декларацій можуть втратити й безкоштовний доступ до низки аналізів та діагностики на первинній ланці. Аби скористатися безоплатними послугами пацієнт повинен мати підписану декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Адже без цього з квітня, наприклад, не можна буде отримати рецепт на доступні ліки. У невідкладній допомозі лікар вам не відмовить. В усіх інших випадках — він має право сказати пацієнту «ні» та запропонувати укласти угоду. Те, що відтепер гроші йтимуть лише за пацієнтом добре розуміють і у цій амбулаторії на Воскресенській. За кількістю декларацій, вони поки позаду своїх конкурентів. Тож агітують людей, як можуть. Якщо до дорослих пацієнтів достукатися важко, то з батьками дітей — проблем немає. Амбулаторії, де декларацій укладено багато, різниці в оплаті після нововведення не відчують. Ті ж, хто пасе задніх, кажуть чиновники, повинні працювати активніше. А влітку обійтися без сімейного лікаря буде ще складніше. З липня стартує програма безкоштовна діагностика. І зробити низку обстежень можна буде лише за направленням від свого спеціаліста.

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